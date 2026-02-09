Firmada el acta de la reunión que tiene que permitir hacer las pruebas de carga del embalse de L'Albagés

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Protección Civil, el Departamento de Agricultura de la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Gobierno han firmado el acta de la reunión para poder hacer las pruebas de carga en el pantano de L'Albagés, en Les Garrigues. Según fuentes de Agricultura, el trámite habilita el inicio de la operación “en los próximos días” y se trata del paso previo al llenado de este embalse, situado en la cola del canal Segarra-Garrigues.

Las pruebas de carga se habían demorado por la sequía pero ya en junio se anunció que saldrían adelante cuando se presentó el plan de seguridad del pantano. No obstante, la firma todavía no se había materializado y con los recientes episodios de lluvia del invierno, los regantes habían manifestado su malestar por el retraso.

El pantano de L'Albagés hace 5 años que espera su llenado. La infraestructura está acabada y sólo hay que hacer la prueba de carga en la presa. Actualmente se encuentra en torno al 10% de su capacidad, con unos 10 hectómetros cúbicos, del total de 82 que caben. El embalse recibirá el agua sobrante del pantano de Rialb a través del canal Segarra-Garrigues, y se utilizará para regar el sur de Les Garrigues y el Segrià.

Los regantes habían manifestado su malestar porque con las lluvias abundantes de las últimas semanas hay exceso de agua y consideran que se está desperdiciando para poder llenar L'Albagés. Sólo faltaba resolver este trámite burocrático de la firma que se ha hecho este mismo lunes, según fuentes del Departamento de Agricultura.