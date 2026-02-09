La lluvia bloquea en granjas de Lleida medio millón de toneladas de deyecciones de cerdos

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“¿Qué haces en un año como este en el que no se puede aplicar el purín?”, plantea Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia. Su explotación es una de las afectadas por la tormenta perfecta que está desatando sobre el sector agrario el inusual carrusel de borrascas atlánticas que esta azotando la península ibérica, siete en lo que va de año y tres más en diciembre.

El encharcamiento de los campos solo ha permitido aplicar las deyecciones ganaderas como abono de fondo, el previo a la siembra, para el cereal de invierno pero no como cobertera, con el ciclo de la planta iniciado, ni va a posibilitar su aplicación como fondo para el cereal de verano, cuyo cultivo comienza a parecer inviable en algunas zonas del llano de Lleida.

Esa situación está generando un problema de calado en las explotaciones ganaderas, en las que están bloqueados alrededor de medio millón de toneladas de deyecciones de cerdo y unas 200.000 de terneros, y otro ambiental en el conjunto del territorrio.

Los casi tres millones de cerdos de engorde censados en Lleida por el ministerio de Agricultura generan algo más de 200.000 tn de deyecciones cada mes, una cantidad a la que se suman las 65.000 de las 317.000 cerdas reproductoras y las algo más de 100.000 de las 345.000 cabezas de ganado bovino de la demarcación.

Ese descomunal volumen de excrementos y orines de ganado, acumulado en los dos meses que las empresas de aplicación de purines y los responsables de las propias explotaciones apenas han tenido margen para aplicarlo a los campos, se encuentra almacenado en las balsas de las granjas, cuyo llenado se ha visto acelerado por las intensas lluvias, que en diciembre y enero, y según los datos de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) se han acercado a los 140 l/m2 en la Segarra, han pasado de 150 l/m2 en algunas zonas de la Noguera, han superado los 240 l/m2 en el Segrià y han rebasado los 260 en Les Garrigues. Cien litros suponen una lámina de diez centímetros por cada metro cuadrado, lo que supone que más de medio palmo de cada balsa es agua de lluvia.

“Los animales van produciendo sus excrementos pero no se puede entrar en los campos, y eso es un problemón. Hace dos meses iba llamando algún granjero con urgencias, pero ahora las tienen todos”, explica el responsable de una firma de gestión de purines, que traza un panorama inquietante, ya que para poder entrar en los campos harían falta tres semanas seguidas de altas temperaturas y/o viento, y las previsiones apuntan a nuevas lluvias a lo largo de esta semana en el llano de Lleida. “El tiempo se está acabando para las zonas cerealistas, y no hay una solución a la vista”, añade.

A eso se le suma otro condicionante: las siembras de cebada que han llegado a germinar situan al agricultor ante la decisión de perder por aplastamiento parte de la cosecha si decide que las máquinas de abonado entren en los campos para mejorar la nutrición de la parte que se salve.

Agricultura cita a la organizaciones agrarias para buscar soluciones

La conselleria de Agricultura tiene previsto convocar esta semana a las organizaciones agrarias para plantear soluciones al cuadro de efectos secundarios que las intensas precipitaciones de los últimos meses están provocando en el sector agrario. “Vamos a convocar una reunión extraordinaria para tratar las consecuencias de las lluvias”, confirmaron a SEGRE fuentes del departamento. Entidades como Asaja ya han solicitado formalmente, ante lo extraordinario de la situación, una moratoria de la fecha límite para aplicar abono orgánico a los campos de cereal. A partir de esa fecha, solo podría verterse en frutales, aunque la inminente floración y las primeras labores de aclareo plantean alguna incompatibilidad. “Vamos a estudiar si hay que dar flexibilidad en los plazos, en os procedimientos y en las técnicas de aplicación” de las deyecciones a los campos, señalaron las mismas fuentes. También estudiarán cuestiones relacionadas con los fitosanitarios.