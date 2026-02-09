Más Carnaval infantil

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Carnaval infantil se consolida en el Urgell con iniciativas que buscan implicar a las escuelas y a las familias en unas celebraciones más participativas y comunitarias. Este año, Bellpuig ha presentado a Turi, un duende que se ha convertido en la guardiana del Carnaval infantil y encargada de dar consignas a los niños y niñas durante la semana.

La presentación de Turi tuvo lugar el viernes en el castillo, en un acto presidido por la concejala Imma Oliva, quien destacó la voluntad de “crear espacios educativos y comunitarios, porque la diversidad nos enriquece”. Allí se narró el cuento de La Turi i la Reina Tres Mugrons —esta última, protagonista del Carnaval de los adultos—, y se entregarpon copias impresas a todos los niños como recuerdo. Según Jesús Blesa, técnico del Pla educatiu Entorn de Bellpuig, “queríamos potenciar el Carnaval infantil, que no existía, y nos ha parecido la mejor manera de integrar a centros educativos y familias”. Turi representa las tres colinas de Bellpuig (las del castillo, la iglesia y el convento), y se ha convertido en protagonista de una historia creada con la colaboración de Famílies Connectades. Bajo el lema Revolta animal, los escolares se disfrazarán de animales. El viernes 13, cada centro iniciará su propia rúa hasta la Casa de la Cultura, y desde allí, irán junto con Turi al polideportivo para disfrutar de un desayuno y un espectáculo infantil.

En Tàrrega, la figura de Toltes, creada hace unos años, volverá a ser la protagonista del Carnaval infantil, junto a los personajes del Grizz y los Poca-soltes. Los días 11 y 12 de febrero, visitará las llars d’infants y el viernes 13 tendrá lugar La festa dels Poca-soltes! en la plaza del Hort del Barceloní, con 2.200 alumnos de Infantil y Primaria. Por la tarde, el Pati acogerá la tradicional chocolatada solidaria, seguida de la rúa infantil. Como novedad se ha puesto a la venta una taza metálica con el lema “Xocolata a l’orinal”, en homenaje a una antigua tradición local basada en usar estos recipientes para servir el chocolate. La gran rúa del sábado contará con 74 comparsas y 1.450 participantes.

Por su parte, Agramunt, que celebra los 40 años de su Carnaval, refuerza la vertiente infantil con más actividades el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, además de la fiesta escolar. Los actos del Carnaval empezaron el sábado con el espectáculo 50 d’anys d’MEMOcràcia de Toni Albà, ante 550 personas en el pabellón.