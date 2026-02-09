PP y PSOE retroceden en capitales y pueblos ante el avance de Vox y CHA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los vecinos de las poblaciones de la Franja aplicaron ayer en las urnas sendos severos castigos a PP y PSOE, cada uno de los cuales perdió un millar de votos en relación con las elecciones de 2023, mientras Vox por la derecha y el españolismo y Chunta Aragonesista por la izquierda y el aragonesismo estaban cerca de duplicar sus apoyos, según indican los datos del recuento de sufragios que difundió el Gobierno de Aragón.

Los mapas coloreados en función del partido más votado en cada territorio inducen a confusión.

El PSOE aparece como el ganador en la mayoría de las poblaciones de la Franja mientras el PP ocupa esa posición en las más pobladas (Fraga, Saidí, Binéfar, Tamarit de Llitera y Altorricó). Las excepciones principales son Mequinensa entre las principales y Albelda entre las de menor entidad, en este caso con el PAR como primera fuerza.

En cualquier caso, esas imágenes no recogen, como tampoco lo hace el mapa por comarcas, el salto cualitativo que supone el salto de la ultraderecha por encima del 20% de los votos tanto en la Llitera como en el Baix Cinca, y también en el Cinca Medio.

Ese avance incluye algunos datos inquietantes para los dos principales partidos del país y de la Franja: el PSOE cae al tercer puesto sobrepasado por Vox en Fraga y también en Torrent de Cinca y Velilla, y al PP le ocurre lo mismo en Peralta de Calasanz, San Esteban de Litera y Areny de Noguera, mientras empata en segundo lugar con la ultraderecha en Castillonroi y en Vencillón.

El resultado de Alcolea sería, si cabe, el más llamativo de la jornada: el PSOE es el más votado con un voto más que el PP y cuatro más que Vox, con las tres formaciones en una horquilla de menos de un punto y superior al 25%. Hace dos años y medio, en la primera convocatoria, tanto socialistas como conservadores prácticamente triplicaban en votos al tercero.

CHA registra avances potentes en el Baix Cinca, la Llitera y la Ribagorça, donde duplica con creces los apoyos.

La mesa avala un voto con cien euros en Osso de Cinca

Los miembros de la mesa electoral de Osso de Cinca, en el Baix Cinca, acabaron dando por bueno un voto en el que una papeleta del PP iba acompañada de un billete de cien euros. La aparición del dinero provocó una discusión entre los representantes de los distintos partidos sobre la validez, o no, del voto que iba en el sobre junto al billete. La polémica comenzó a ser zanjada por la secretaria del ayuntamiento, que dictaminó que la decisión correspondía a los miembros de la mesa, los cuales optaron por dar por bueno el voto pese a la protesta de algunos interventores, que consideraban que debía ser declarado nulo. El billete quedó bajo la custodia de los agentes de la Guardia Civil. La legislación obliga a levantar acta de este tipo de incidentes y a ponerlos en conocimiento de la junta electoral de la que dependa orgánicamente el colegio electoral en el que se produce la incidencia, en este caso la del Tribunal de Instancia de Fraga.