Una antigua víctima del timo del 'falso amor', detenida en Guissona al integrarse en una importante trama de estafas

La Policía Nacional ha desarticulado un complejo entramado dedicado a la comisión de estafas de índole sentimental, a través de Internet, cuyos fondos defraudados eran desviados a una ingente cantidad de cuentas bancarias, la mayoría situadas en terceros países, incluyendo la inversión en criptomonedas en la ecuación delictiva. Este es el destino, ilícito, que habrían tomado más de 100.000 euros que 55 familias habían confiado a una agencia de viajes, en Málaga, contratando paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutar, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación sostiene que la gerente de la agencia, quien había echado el cierre al negocio familiar de manera sorpresiva, tras años de buena reputación en el sector, desvió el dinero de sus clientes en beneficio de la red criminal, al caer en la trampa de un falso romance virtual, en el que trató de favorecer a un militar en apuros económicos y destinado en Líbano. La principal sospechosa, que ingresó en prisión provisional por estos hechos, pasó a convertirse en parte connivente en el fraude.

La desarticulación de la organización criminal ha culminado con once detenidos por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales, en distintas provincias del país: Málaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) y Barcelona (2). También se practicaron siete registros en Málaga (1), Lleida (3), Barcelona (1), Valladolid (1) y Sevilla (1).

De las diligencias realizadas se han intervenido 28.730 euros en efectivo y 8.725 dólares en criptoactivos, y se ha procedido al bloqueo preventivo de diez inmuebles valorados en unos 600.000 euros y tres vehículos a motor.

La operación 'Florazo', efectuada por agentes del grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localización de Activos (IPLA) de la Comisaría Provincial de Málaga, supuso continuar las primeras diligencias de la Comisaría de Distrito Norte, al recibirse la denuncia de más de medio centenar de afectados por el cierre de una agencia de viajes en la capital malagueña, cuyos responsables no habían llegado a gestionar los viajes encargados por los clientes, pero sí habían tomado el dinero por adelantado, transfiriendo los fondos a cuentas del entramado. Esta fase inicial culminó con la detención de cinco personas relacionadas con el negocio familiar, incluida la gerente. La investigación de la IPLA se centró en seguir la pista del dinero transferido a diversas cuentas, así como en indagar en la información de corte patrimonial que se tenía de la principal investigada, situada al frente de dos compañías: la agencia de viajes y una tienda de animales. Resultado del análisis bancario de las cuentas bancarias de la sospechosa y sus empresas, se constataba que todo era fruto de una estafa amorosa, a partir de la que se habían realizado transferencias por un valor total de 280.000 euros, en un período inferior a un año.

El destino que tomaban las transferencias se limitaba a un número de beneficiarios, entre los que destacaba la cuenta bancaria cuyo titular era una mujer afincada en Guissona (Lleida), que recibía aproximadamente el 80 por ciento de los fondos. Este dinero era desviado, a continuación, a plataformas de criptomonedas y a una empresa de informática de la localidad ilerdense.

Detenida en Guissona: víctima del timo del amor ahora reconvertida en 'mula' bancaria

Con colaboración de agentes adscritos a Policía Judicial en la Comisaría de Lleida, la Policía Nacional practicó tres registros, dos en la capital ilerdense y un tercero en el municipio de Guissona, que culminaba con la detención de la principal destinataria de los fondos, una mujer que había sido también víctima de otro romance amoroso antes de ser contratada –a comisión– como "mula" bancaria, y, además, el administrador de un establecimiento de informática, en labores de blanqueo de capitales. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de ambos. Fruto de los registros se intervinieron 17.810 euros en efectivo, 8.725 dólares contenidos en una billetera de criptomonedas, y se procedió al bloqueo de dos vehículos y cinco inmuebles.

Continuando con el rastro de las inversiones en criptoactivos, las pesquisas llevaron a los investigadores hasta las localidades de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Medina del Campo (Valladolid). Allí, tuvieron lugar sendas entradas y registros en domicilios de otros dos integrantes del grupo criminal, que resultaron detenidos. Finalmente, y tras situarse transferencias con destino a cuentas bancarias en terceros países, como Bélgica y Lituana, se procedió a la última de las detenciones en Camas (Sevilla).

Hasta la localidad sevillana se desplazaron agentes de la IPLA, con la colaboración de la Sección de Ciberdelincuencia de Málaga, que detuvieron a un "mediador" en la conversión de fondos a criptoactivos. Del resultado del registro en la vivienda, la Policía intervino más 10.000 euros en efectivo y procedió al bloqueo de cinco inmuebles y y un vehículo.