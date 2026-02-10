“Jo parli cerdà”

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

¿Qué es un tartallotja? O un sapandall? ¿Y un bregafaient? ¿O un pixarabent? Las cuatro son palabras propias de la habla ceretana, la variedad dialectal de la Cerdanya, que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. La manera típica del habla de la Cerdanya tiene unas características propias muy relacionadas a las del Conflent y el Rosselló, pero ha quedado apartada con la homogeneización y predomonio de las lenguas principales y por el gran volumen de turistas que recibe la comarca, con un gran peso de los de Barcelona.

Ahora, un grupo de ciudadanos, bajo el paraguas del Grup de Recerca de Cerdanya, ha iniciado una campaña para “dignificar y promocionar” el uso de la habla ceretana, sobre todo entre los más jóvenes, con un conjunto de acciones de carácter comunicativo y de formación.

La acción más visible son unas camisetas impresas con vocablos ceretanos, por delante y por detrás, que ya circulan por toda la comarca. La primera, de color verde, va dedicada a la palabra rufaca, que es como denominan en la Cerdanya las tormentas de viento y nieve. La segunda lleva imprimida la palabra tartallotja, que se usa para referirse a una persona muy habladora y testaruda. Sapandall es un cacharro; pixarabent, alguien que nunca está quieto y bregafaient, una preocupación. La iniciativa toma como ejemplo la campaña que se inició hace unos años y ha logrado mucha repercusión en el Pallars con palabras típicas locales. De manera paralela, la entidad también impulsa una campaña, con el apoyo en este caso del consell comarcal de la Cerdanya y su área de cultura, para promocionar el conocimiento de la variante dialectal en las escuelas de la comarca. Lo hará con la entrega de dos libros que se trabajarán junto a los alumnos. También estudian crear un diccionario digital, similar a un traductor catalán-ceretano.

Manel Figuera, profesor de catalán jubilado y escritor, es miembro de la junta del Grup de Recerca de Cerdanya, impulsor de la iniciativa para recuperar la variante dialectal. Figuera explica que el habla ceretana “forma parte de los dialectos septentrionales del catalán, rosellonés, y se está perdido a nivel popular”. “Está en peligro de desaparición, porque solo se habla entre los vecinos de los dos extremos de la comarca. Por un lado, en el Baridà (subcomarca del valle del Segre, a tocar del Alt Urgell), y por otro, en la alta Cerdanya”, añade. El objetivo es “dar a conocer que esta forma de hablar ha existido y sigue existiendo”.

El escritor lo tiene claro: “Hay que motivar sobre todo a los más jóvenes para que asuman el dialecto como suyo y puedan recuperar frases hechas para utilizarlas en el día a día”.