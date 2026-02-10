La fábrica de heparina dobla la producción antes de abrir

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La fábrica de heparina de Fraga casi ha duplicado su previsión de producción antes de comenzar la construcción de la planta: la autorización definitiva del Gobierno de Aragón al consorcio de empresas Glicopepton Biotech, integrado por Costa Foods, Laboratorios Rovi y Càrniques Celrà, eleva de siete a 12,6 toneladas anuales la capacidad de producción de este anticoagulante de uso humano a partir de residuos de mucosa de cerdo.

La autorización ambiental integrada emitida por el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) asigna a la planta una “capacidad de tratamiento de subproductos de origen animal”, concretamente de mucosa de porcino, de 43.750 toneladas anuales, con un máximo de 175 diarias.

La capacidad de procesamiento de la planta ronda los 26 millones de cadáveres, ya que cada cerdo aporta 1,7 kilos de materia prima. Ese volumen equivale prácticamente a la mitad de los que se sacrifican en todo el Estado en un año.

A esa “capacidad de producción de 12,6 toneladas/año de heparina cruda”, prácticamente el doble de la prevista inicialmente, se le suman otras 4.795 de grasa seca y 8.615 más de hidrolizado proteico concentrado o peptonas.

“Para la producción de heparina cruda —añade la resolución— también se utilizará como materia prima 200 toneladas/año de heparina absorbida en resinas de intercambio externas a la instalación”. Las resinas de intercambio son polímeros (cadenas de moléculas) líquidos que se utilizan para modular el equilibrio iónico o la carga de electrolitos de, en este caso, el anticoagulante.

Una peptona es una proteína baja en grasas y sin azúcares que se comercializa como suero y que se utiliza para acelerar las recuperaciones musculares, tanto en tratamientos médicos como en planificaciones deportivas. La grasa seca, por su parte, es un subproducto rico en materia adiposa cuya utilidad principal es el enriquecimiento de piensos ganaderos gracias a su aporte energético. Ambos se destinarán a la producción de piensos.

Cuatro edificios, 25 empleos y cuatro años para materalizarlos

Glicopepton Biotech tiene previsto construir su fábrica de heparina en una parcela de 24.927 m2 de la Plataforma Logística de Fraga, aunque los cuatro edificios que ha proyectado ocuparán únicamente 10.132 m2. “El régimen de funcionamiento de la actividad es de 24 horas/día de proceso productivo repartido en tres turnos de trabajo de ocho horas, durante 250 días/año”, reseña la autorización definitiva del Gobierno de Aragón, que también recoge cómo esas 6.000 horas anuales de producción requieren una plantilla de 25 trabajadores. La autorización ambiental integrada emitida por el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) da al consorcio de empresas cuatro años para poner en marcha la actividad, aunque contempla la posibilidad de solicitar prórrogas.