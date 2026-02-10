Protestas por las basuras

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Vecinos de los ocho pueblos situados más al sur del Alt Urgell han anunciado movilizaciones como modo de protesta por la gestión que realiza la Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum) de los residuos que generan. Denuncian el incremento del recibo, que supondrá un 25% más de lo que pagaban hasta ahora. La tasa anual será de 316,5 euros, frente a los 256,5 del 2025. En el caso de las empresas el incremento medio es de un 34%.

También critican que las familias no disponen de bonificaciones en el recibo por reciclar de manera correcta, un sistema que sí que beneficia a los 11 pueblos situados más al norte de la comarca y que son gestionados por la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU). “Nos vemos obligados a pagar un incremento desmesurado del recibo y encima sin la posibilidad de bonificar nada, todo son perjuicios”, consideran. Por todo ello, los vecinos han bautizado a la entidad que les gestiona los residuos como la “mancomunidad B”.

Antonio Pérez es vecino de Bellpui, en el municipio de Les Valls de Valira, y explica que representantes de cada uno de los ocho municipios afectados se han organizado para llevar adelante las protestas, aunque todavía están por concretar.

Cierre de contenedores

Joan Puig, presidente de la Migraum y a la vez alcalde de Peramola, explicó que la falta de recursos económicos ha dejado a la entidad sin la posibilidad de cerrar los nuevos contenedores distribuidos por los pueblos ni de desarrollar el sistema informático de identificación que permite a las familias disponer de bonificaciones en sus recibos por el buen reciclaje. Puig indicó que “tras una asamblea con todos los alcaldes”, la Migraum “devolvió la subvención de los fondos europeos Next Generation porque nuestra entidad no podía asumir el 50% de la inversión restante”. Cifró el gasto que debía asumir la entidad en “unos 90.000 euros”, que a su vez debía repercutir ene los ayuntamientos, en función del volumen de población de cada uno de ellos. Los contenedores los renovamos el año pasado pero faltó el sistema de cierre. “Somos de que la situación es complicada pero si no los cerramos no podemos aplicar bonificaciones a los vecinos”, añadió. La entidad recuerda que la tasa de los años 2024 y 2025 quedó congelada y que la gestión del territorio es complicada.

El presidente lamentó “la mala gestión que se ha hecho a lo largo de los últimos años y que es el motivo que nos ha llevado ahora a estar así”. Añadió que el cierre de los contenedores y las bonificaciones “no están ahora mismo previstas”. Asimismo indicó que “antes debemos ejecutar mejoras necesarias y urgentes en la planta de transferencia de Organyà y en las deixallerias de Oliana, Coll de Nargó y Organyà.

Fusión

Hace más de una década que la Migraum busca un acuerdo de fusión con la entidad que gestiona los 11 pueblos del norte de la comarca para mejorar el reciclaje, la gestión y para que todos los ciudadanos paguen a misma tasa. Tras todos estos años de negociaciones, hasta el momento han conseguido un acuerdo de gestión unificada entre los 19 municipios de la comarca. Desde el año 2024, una sola empresa se encarga de la recogida y la gestión de las basuras de todos.