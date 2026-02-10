Vuelca un camión cargado de cerdos en la rotonda de la A-14 en Alguaire
Una veintena de animales ha quedado en el exterior, mientras que el camionero ha resultado herido leve
Un camión cargado de cerdos ha volcado este martes por la mañana en una rotonda de la A-14 en Alguaire. El conductor ha resultado herido leve y una veintena de animales ha quedado en el exterior. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 10.56 horas y hasta el lugar, aparte de Bombers, Mossos d'Esquadra y SEM, han acudido dos camiones para hacer el traspaso de los cerdos que están junto a la vía y en el interior del vehículo accidentado.