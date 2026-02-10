SEGRE

Vuelca un camión cargado de cerdos en la rotonda de la A-14 en Alguaire

Una veintena de animales ha quedado en el exterior, mientras que el camionero ha resultado herido leve

Bolca un camió carregat de porcs a la rotonda de l'A-14 a Alguaire / Amado Forrolla
Lluís Serrano
Imatges: Amado Forrolla

Un camión cargado de cerdos ha volcado este martes por la mañana en una rotonda de la A-14 en Alguaire. El conductor ha resultado herido leve y una veintena de animales ha quedado en el exterior. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 10.56 horas y hasta el lugar, aparte de Bombers, Mossos d'Esquadra y SEM, han acudido dos camiones para hacer el traspaso de los cerdos que están junto a la vía y en el interior del vehículo accidentado.

