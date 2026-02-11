Buscan al chófer de una camioneta fugada tras un choque en Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar, localizar y denunciar penalmente al conductor de una camioneta que el viernes por la noche se dio a la fuga tras chocar contra un turismo en Balaguer. El turismo que conducía una mujer quedó totalmente destrozado.

El accidente se produjo alrededor de las 22.30 horas en la variante de la C-26 cerca de la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Por causas que se desconocen, se produjo una colisión entre un turismo, Renault Clio, y una camioneta. Sin embargo, la camioneta no paró y se dio a la fuga. Una persona cercana a la conductora del coche ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana a través de Facebook (en la comunidad Balaguer T’estimo), donde solicita que si hay alguien que presenció el siniestro aporte información necesaria y adjunta imágenes del estado en el que quedó vehículo, con la parte delantera y el lateral del conductor completamente destrozado.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra explicaron ayer a este periódico que se ha abierto una investigación para identificar y localizar al camionero. Presumiblemente acabará siendo imputado. En este caso habría incurrido en delitos viales y omisión del deber de socorro.

Un camionero da 0,90 tras un accidente en Almacelles

Los Mossos d’Esquadra denunciaron penalmente este lunes en Bell-lloc a un camionero de 62 años que sextuplicó la tasa de alcohol (0,90 mg/l.) tras causar un accidente en la A-22 en Almacelles. Los hechos sucedieron sobre las 19.00 horas, cuando los Mossos recibieron la llamada de un testigo alertando de que un conductor que llevaba un tráiler había provocado un accidente al chocar lateralmente con otro camión que transportaba materias peligrosas (17.000 litros de sosa cáustica) y huyó. Por ello, empezaron a buscarlo y lo localizaron en Bell-lloc conduciendo de forma errática y haciendo zig-zags en la A-2 en dirección a Barcelona, por lo que fue interceptado. El chófer presentaba síntomas evidentes de estar ebrio. Dio un resultado de 0,90 mg/l (para los profesionales el máximo es de 0,15). Inmovilizaron el camión y le imputaron dos delitos: conducción temeraria y en estado ebrio. Tiene un antecedente por hechos similares.