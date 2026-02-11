Detenido un hombre de 47 años en Organyà después de intentar atropellar a otro

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 47 años en Organyà por intentar atropellar a otro. Los hechos tuvieron lugar el 2 de febrero a las 9 de la mañana en la zona de los huertos, a raíz de una discusión entre una pareja que paseaba a tres perros y otro hombre que iba con animales sin atar, según ha explicado la policía catalana. El presunto agresor se marchó a casa y volvió al lugar de los hechos con su vehículo, a alta velocidad, con la intención de atropellar a un chico. La víctima saltó al margen del camino para evitar ser embestido, pero no pudo evitar que el coche pasara por encima de sus perros, uno de los cuales murió. La detención se produjo el 4 de febrero y el arrestado está acusado de homicidio en grado de tentativa, lesiones y maltrato animal.

Otro de los perros de la víctima sufrió heridas graves y el tercero resultó herido leve. Como no consiguió atropellar al chico, el detenido dio media vuelta y lo intentó por segunda vez. El arrestado pasó a disposición judicial el 5 de febrero ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de la Seu d'Urgell.