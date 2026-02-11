“El nuevo modelo de Fira de Lleida beneficia a Sant Josep”

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Fira de Sant Josep calienta motores con cifras ya sobre la mesa: la 153 edición, prevista del 19 al 22 de marzo, supera los 200 expositores confirmados y suma 20.500 metros cuadrados vendidos. El alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, atribuyó parte del impulso al nuevo encaje ferial en Lleida tras la división de la Fira de Sant Miquel en dos salones (MOS en septiembre y Agrobiotech en noviembre), un cambio que, a su juicio, ha reforzado el papel de Sant Josep como certamen “de referencia” del sector agroalimentario y de la maquinaria agrícola en el sur de Europa. En este sentido, defendió que el modelo de Lleida y el de Mollerussa deben complementarse y no competir, con el objetivo de “multiplicar” el retorno de ambos certámenes. Lo hizo ayer en la presentación del calendario ferial del 2026 a los medios de comunicación.

El presidente de la feria recordó que con el 150 aniversario de Sant Josep llegó el replanteamiento del recinto ferial, que ahora se concentra en el entorno de los pabellones. La organización mantiene esta distribución tras la satisfacción de los expositores. Este año, además, las obras de refuerzo de la línea eléctrica en la avenida del Canal obligan a reducir una parte del espacio y, por ello, la feria de 2026 arrancará en la rotonda del tractor, en la carretera de Miralcamp. Solsona señaló que confía en que deje de llover para poder llegar en condiciones de montaje al 42º Salón del Automóvil, que se instala en el recinto de las piscinas. El año pasado las tormentas ya complicaron el desarrollo del certamen y el terreno vuelve a estar muy húmedo. La organización indicó que el salón crece en volumen y se amplía debido a la elevada demanda para exponer. Este año, doblará los incentivos con dos sorteos de 6.000 euros entre los compradores de vehículos durante la feria. Además de Sant Josep y el salón del motor, la Fira organizará ocho eventos más: la 23ª Borsa Interpirinenca de Cereals (en Sant Josep), la 36 Autotrac, la 10 Trobada Empresarial sobre Transformació Digital, la 19 Lan Party, la 6 Fira d’Antiquaris i Brocanters, la 31 Expoclàssic, el 25 Concurs de Pintura Ràpida y la 31 Autotardor. El ente ferial cuenta con un presupuesto de unos 750.000 euros, un 3% más, y dispone de dos patrocinadores, Puleva y Vera.