Hasta 33 productores km0 asociados en el Alt Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Associació Menja’t l’Alt Urgell celebra este año una década. La iniciativa, impulsada por un grupo de productores locales y que empezó con la idea de preparar lotes de Navidad con productos agroalimentarios de la comarca, se ha convertido ya en un referente en el Alt Urgell y su entorno. El colectivo gestiona dos locales comerciales, uno en pleno centro histórico de La Seu y otro, los fines de semana, en una superficie comercial del municipio de Montferrer i Castellbò.

La entidad empezó en el 2016 con apenas 8 productores y este inicio de año suma ya 33, dos de ellos de reciente incorporación. Para celebrar su éxito han preparado dos sorteos mensuales entre las compras realizadas en alguno de los establecimientos de la asociación.

Urgell Isús, una de las impulsoras de Menja’t l’Alt Urgell, explicó ayer que los premios incluyen un lote de productos y una experiencia lúdica con alguna de las empresas productoras. La iniciativa nació hace diez años con el objetivo de acercar los artesanos del territorio a la población y como ventana para mostrar sus productos. En Navidad los productores preparan cada campaña centenares de lotes de regalo. Entre las acciones para agradecer el apoyo de los clientes durante estos diez años también preparan una jornada festiva que unirá gastronomía, música y actividades en La Seu.