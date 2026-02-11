Jubilados al frente de la vida cultural

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d’Anglesola volvió a comprobar el pasado fin de semana que hay un grupo de jubilados que, lejos de bajar el ritmo, multiplica la actividad del municipio. La calçotada popular celebrada en el pabellón polideportivo terminó convertida en una jornada redonda: comida multitudinaria al mediodía y espectáculo por la tarde, con la escala en hi-fi como fórmula para llenar el escenario de humor, vestuario y complicidad vecinal.

La actividad, organizada por el Centre Cultural i Recreatiu L’Esbarjo, reunió a 85 comensales. El comedor arrancó a las dos de la tarde con un menú de invierno basado en calçots, opción de xatonada y una parrillada de carne como plato principal, además de postre, bebidas y café. El pabellón, convertido en gran comedor, funcionó como punto de encuentro para vecinos y público que se sumó a una cita ya asentada en el calendario local.

A las cinco y media de la tarde, la sobremesa cambió de registro y el recinto se transformó en escenario. La principal novedad de esta edición fue el formato elegido para cerrar la jornada: actuaciones en clave de escala en hi-fi, combinando interpretación y playback, y con una parte relevante de temas abordados en directo. El planteamiento buscaba ampliar la participación y ofrecer un espacio para quienes se animan a cantar y también para quienes prefieren actuar.

En total, once vecinos participaron en el espectáculo con quince números. La mayoría de intérpretes eran jubilados, con la incorporación de algunas personas de más de sesenta años. El repertorio recorrió referencias populares y reconocibles por el público, con recreaciones de artistas como Joaquín Sabina, Sergio Dalma o ABBA, además de guiños a clásicos del cine como Sister Act. El espectáculo fue un éxito y el público ovacionó a los artistas. La iniciativa era gratuita y abierta al público, con la intención de sumar a todas las generaciones y atraer asistentes más allá de los participantes de en la comida. En este sentido, también asistieron algunos usuarios de la Residencia Ca La Cileta. En El Palau d’Anglesola, los jubilados no cierran etapas sinó que abren agenda y empujan la vida cultural y social del municipio.