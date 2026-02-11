La Junta de Fraga decide el viernes si vale o no el voto al PP con los 100 €

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Tribunal de Instancia de Fraga ha ordenado el ingreso del billete de cien euros que el domingo un votante introdujo en el mismo sobre que contenía una papeleta del PP y que depositó en la urna del colegio electoral de Osso de Cinca.

El billete fue entregado en el juzgado, sede al mismo tiempo de la Junta Electoral de Zona de Fraga, por la Guardia Civil, una pareja cuyos agentes se hicieron cargo del billete después de que este apareciera en el escrutinio.

La moneda fue entregada como efecto de convicción junto con las diligencias que instruyó la compañía de la Guardia Civil de Fraga tras el hallazgo.

Los representantes electorales del PSOE mostraron su desacuerdo con la validación del voto que decidieron los miembros de la mesa electoral de Osso de Cinca, tal y como recoge el acta del escrutinio.

La Junta Electoral de Fraga decidirá el próximo viernes, cuando efectúe el recuento definitivo de los votos del 8-F en su partido, si da o no validez a ese sufragio y al conjunto de la votación de Osso de Cinca.