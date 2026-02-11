Rebajan a 7 años de cárcel la pena a uno de los dueños de Petromiralles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tribunal Supremo ha condenado a siete años de cárcel y multa de 213 millones de euros al administrador de la empresa de la Anoia Grup Petromiralles, de distribución de hidrocarburos y que cuenta con una estación de servicio en Tàrrega, Josep Maria Torrens, por tres delitos contra la hacienda pública en relación con la operativa puesta en marcha por defraudar el IVA de 2011 a 2013 y tenencia ilícita de armas. El Supremo absuelve a Torrens del delito de blanqueo de capitales por el que también fue condenado en la sentencia de la Audiencia Nacional, y anula la pena de seis años de cárcel y multa de 24 millones impuesta por este delito. De esta forma, la pena pasa de los 13 a los siete años de cárcel, y la multa de 237 millones de euros, a 213 millones. La sentencia estima también el recurso de la Agencia Tributaria, que solicitaba que la responsabilidad civil subsidiaria de Petromiralles se extendiera a toda la cantidad defraudada a Hacienda por Torrens y no solo al alcance del beneficio por el fraude cometido, como así estableció la sentencia recurrida. Con respecto al resto de acusados, confirma la pena de 12 años de prisión y multa de 352 millones para el asesor José María Talarn Brich. Del mismo modo, el tribunal mantiene la condena de 3 años y multa de 97 millones para Antonio Rodríguez Estepa, administrador de una empresa de distribución al por menor de hidrocarburos.