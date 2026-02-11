Refugios de difícil acceso en el Pirineo de Lleida y alerta forestal por la excepcional nevada

Refugios de alta montaña del Parc Natural de l’Alt Pirineu se encuentran estos días prácticamente sepultados por la nieve tras los temporales de las últimas semanas. El refugio de Airoto, a 2.200 metros en Alt Àneu, y el de Certascan, a 2.240 metros en la Vall de Cardós, figuran entre los que tienen el acceso más difícil. Actualmente, en el de Certascan se acumulan más de 2,8 metros de nieve y llegar hasta el refugio requiere entre cinco y siete horas con esquís de montaña. En las próximas semanas está previsto que todavía se sume más nieve a la capa actual y que aumente el peligro de aludes. La acumulación de estos importantes registros, aunque no son de récord, afecta gravemente a los bosques a 1.200 y 1.700 metros de altitud.

La nieve ha provocado la rotura o el arranque de numerosos árboles. El director del parque, Marc Garriga, advirtió que el Massís de l’Orri y Port Ainé se encuentran entre las zonas más dañadas. Anna Servent, responsable de los Agentes Rurales en el Pirineo, señaló que a muchas áreas no se podrá acceder hasta que se reduzca el espesor de nieve y entonces se evaluarán los daños, “que serán elevados y cuantiosos”. La situación meteorológica sigue siendo adversa. El puerto de la Bonaigua permanece cerrado desde la noche del lunes por riesgo alto de aludes (nivel de riesgo 3 y 4). Además, se prevén importantes rachas de viento a partir de este mediodía y también mañana jueves, cuando Protección Civil estima que podrán superar los 72 kilómetros por hora tanto en el llano como en el Pirineo. Allí persistirá el fin de semana. La nieve acumulada en Lleida supera en un 40% la media de este siglo; en la Bonaigua se han medido 168 cm frente a los 100 del año pasado, y en Boí, 119 cm, más del doble que en 2025. En el Estany de Airoto se acumulan 183 cm y las cuencas del Segre, los dos Nogueras y el Cinca suman unos 900 hm3 de nieve.

Según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se estima que el 40% de esta nieve se transformará en reservas hídricas en los pantanos durante el deshielo.

Rialb comienza hoy a llenar el pantano de L’Albagés

El pantano de Rialb comenzará hoy a derivar agua hacia el Segarra-Garrigues para que, al cabo de 85 kilómetros de canal, pueda comenzar al fin el llenado del embalse de L’Albagés, situado en el cauce del río Set. El agua llegará al pantano de Les Garrigues previsiblemente un día después y comenzará con unos cuatro hectómetros para constatar que no haya obstáculos a lo largo del cauce, ya que el canal principal está totalmente operativo desde 2015 y el pantano está listo desde hace cinco años. Actualmente, almacena unos 12 hectómetros cúbicos de agua procedentes principalmente de la lluvia.

La que comienza hoy será, de hecho, la tercera fase del llenado (ya ha alcanzado 20 hectómetros con anterioridad), que llegará a los 47 hectómetros de agua embalsada, mientras que la cuarta quedaría para el próximo año y supondría colmar el embalse hasta los 82 hectómetros cúbicos de agua.

El llenado del pantano ya es posible tras la tramitación de los documentos de Protección Civil, firmados esta semana por Gobierno y Generalitat.