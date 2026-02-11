Una vecina de Guissona, de la ‘estafa del amor’ a la prisión

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que cometía estafas de cariz sentimental a través de internet y que con los fondos defraudados hacía desviaciones de dinero a una gran cantidad de cuentas bancarias a otros países, incluyendo inversiones en criptomonedas. Entre los once detenidos de la supuesta red, se encuentra una mujer de Guissona de 49 años que ha resultado ser una antigua víctima de la conocida estafa como el 'falso amor' que ahora se había reconvertido en “mula” bancaria. Según la policía, esa detenida era la principal destinataria de los fondos, recibiendo aproximadamente el 80% del capital estafado. En la ciudad de Lleida también hay un detenido de 52 años, que es el administrador de un establecimiento de informática, por realizar tareas de blanqueo de capitales. Ambos han ingresado preventivamente en prisión. Se practicaron dos registros en Lleida y uno en Guissona en marzo del año pasado.

La Policía Nacional cree que el entramado desarticulado habría estafado más de 100.000 euros que 55 familias habían confiado a una agencia de viajes, en Málaga, contratando paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutar. Según la policía, el gerente de la agencia, que cerró el negocio de repente tras años de gran reputación, habría desviado el dinero de sus clientes en beneficio de la red criminal, al caer en la trampa de un falso romance virtual, en el que trató de favorecer a un falso militar en conflictos económicos y destinado al Líbano. La principal sospechosa, que también ingresó en prisión, pasó a convertirse en parte del fraude.

Dinero a Bélgica y Lituania

Los agentes intervinieron a los dos leridanos 17.810 euros en efectivo, 8.725 dólares contenidos en una billetera de criptomonedas, y se procedió al bloqueo de dos vehículos y cinco inmuebles. Se comprobó que habían hecho transferencia a cuentas bancarias de Bélgica y Lituania. En el conjunto de la operación se han intervenido 28.730 euros en efectivo, los 8.725 dólares en criptoactivos y se ha procedido al bloqueo preventivo de diez inmuebles valorados en unos 600.000 euros y tres vehículos, según informó ayer la Policía Nacional.

Once arrestados y 55 víctimas de una agencia de viajes de Málaga

La desarticulación de la organización criminal ha culminado con once detenidos por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales, en distintas provincias del país: Málaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) y Barcelona (2). La operación Florazo se inició al recibirse la denuncia de más de 55 afectados por el cierre de una agencia de viajes de Málaga, cuyos responsables no habían llegado a gestionar los viajes encargados por los clientes, pero sí habían cobrado el dinero por adelantado, transfiriendo los fondos a cuentas del entramado. Esta fase inicial culminó con la detención de cinco personas relacionadas con el negocio, incluida la gerente. Del resultado del análisis bancario, se comprobó que hacía transferencias a un número de beneficiarios, entre los que destacaba la cuenta bancaria de una vecina de Guissona, que recibió el 80% de los fondos. Este dinero era desviado, a continuación, a plataformas de criptomonedas y a una empresa de informática de Lleida.