Acuerdo para tirar dos casas vacías y en ruinas de Alfarràs

El ayuntamiento de Alfarràs llegó el martes a un acuerdo con Solvia para financiar el derribo de la casa donde se hundió el tejado a finales del pasado mes de enero debido a las continuas lluvias que se registran desde noviembre, sin que produjeran daños personales. La casa se sitúa en la calle La Parra y está deshabitada y vallada. El consistorio carga la factura a este fondo inversor “ya que de otro modo, no podríamos financiar toda la actuación que se precisa en la zona”, señaló el alcalde, Joan Carles Garcia. Indicó que hay que tirar la casa donde se produjo el desplome parcial en el número 8 y la que está a su lado, en el 10, puesto que la estructura tampoco es segura. Esta vivienda también está desocupada. Sin embargo, será preciso consolidar la estructura de las casas que corresponden a los números 6 y 12, al lado de las que presentan problemas para estabilizar y asegurarlas, ya que una de ellas sí que está habitada. La actuación se llevará a cabo lo antes posible tras contar con las garantías de que Solvia adelantará el dinero y se podrá comenzar la intervención en breve, aseguró el primer edil.

El consistorio conocía el estado de la casa afectada, “por lo que se puso en contacto con sus propietarios para agilizar el proceso”, remarcó. De no haberse llegado a un acuerdo, el ayuntamiento hubiese actuado de forma subsidiaria y cargado los costes a Solvia.