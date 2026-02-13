Ampliar el Eix Pirinenc conllevará inversiones de 3,7 millones en Sort

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sort ha informado de que la ampliación de la N-260, Eix Pirinenc, anunciada por la Generalitat la pasada semana, conllevará una paquete de inversiones de 3,7 millones de euros en el municipio que servirán para responder a demandas históricas de los vecinos, como la construcción de una rotonda en Montardit de Baix para acabar con el peligroso cruce que hay en la zona. También se prevé hallar una solución para el pont del Riuet y la ampliación del pont de La Seu al núcleo urbano de Sort. En el caso de la intervención en Montardit, además, el proyecto tendrá en cuenta una propuesta para la creación de un carril bici que conecte este núcleo con la capital del Pallars Sobirà. Las inversiones confirmadas ascienden a 1,4 milions de euros en Montardit de Baix y a 2,3 milions de euros en Sort, y fueron presentadas por el propio Govern en el marco de una mesa redonda organizada por SEGRE el pasado sábado en Tremp, en la que también participó el primer edil de Sort, Baldo Farré.

Según el mismo ayuntamiento, el Executiu debe encargarse de la redacción de los proyectos y de su ejecución, y se espera que estén acabados en un plazo de un año y medio o dos años, exceptuando el Pont de La Seu, que debe estar listo antes del Mundial de Piragüismo de 2027 que organizan las capitales del Pallars Sobirà y el Alt Urgell.