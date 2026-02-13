Cae un muro del castillo de Sort

Las lluvias registradas en los últimos días causaron la madrugada del miércoles el derrumbe de un muro de refuerzo de la zona del castillo de Sort. El consistorio cerró el acceso a la zona para evaluar los daños y limpiar la zona de las piedras y rocas que cayeron en la vía pública. Fuentes del consistorio apuntaron que el desprendimiento no causó daños y que “en breve” se retirarán todos los escombros. Las precipitaciones de las tres últimas semanas en Sort dejaron más de 87 litros por metro cuadrado.

La inestabilidad geológica tras los días de lluvia ha ido provocando varios desprendimientos sobre carreteras, caminos y vías de las comarcas de Lleida, así como el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig, a finales del mes pasado.

Asimismo, están previstas nuevas precipitaciones en las comarcas de montaña a partir de mañana, que serán en forma de nieve a partir de los 1.300 metros, y donde también persistirá el viento en cotas altas. Protección Civil activó ayer una prealerta por nieve en Aran, la Alta Ribagorça y el Sobirà, donde se espera que se acumulen hasta 20 centímetros de nieve nueva