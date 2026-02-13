Detenidos dos ladrones con múltiples antecedentes por un robo en una casa de Tàrrega

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a dos hombres de 21 y 33 años como presuntos autores de un robo con fuerza en una casa de Tàrrega. A primera hora de la tarde el propietario de una casa deshabitada de la calle Sant Agustí alertó a los mossos de que alguien había entrado por una ventana rota.

Al llegar al lugar, los agentes oyeron ruidos en la planta superior y, al acceder, vieron dos hombres que salían por la terraza y saltaban por patios interiores de otras casas. Los mossos los reconocieron, ya que son dos hombres con múltiples antecedentes, y el resto de patrullas iniciaron la investigación. Poco después, los detuvieron en calles próximas. Uno de ellos llevaba dos objetos menores que posteriormente fueron reconocidos por el propietario. Los detenidos pasaron el miércoles a disposición judicial en Cervera.