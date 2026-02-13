Fuerzan varias casas en Agramunt e investigan si son robos o intentos de okupación

Varias viviendas del centro histórico de Agramunt han sido forzadas en los últimos días y se investiga si se trata de robos o de intentos de okupaciones, ya que algunos de los inmuebles están deshabitados o están siendo reformados. Dos de los casos se registraron en las calles Corriol de la Sabeteria y Baixada Mercadal y se detectaron a mediados de semana. La alcaldesa, Sílvia Fernàndez, apuntó que la Policía Local y los Mossos d’Esquadra están revisando y analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la vía pública.

Fernàndez explicó que “todo indica posibles intentos de okupación, según los primeros indicios de la investigación policial. Se investiga si se trata de los mismos delincuentes que han sido vinculados a actos vandálicos y delictivos ocurridos hace unos meses”. En este sentido, destacó la utilidad de disponer de zonas vigiladas en el centro histórico, ya que las imágenes y el modus operandi refuerzan la hipótesis de que son individuos fichados y conocidos por las autoridades