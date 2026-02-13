Más nieve que nunca en el Pirineo de Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los cuatro grandes ríos de Lleida, el Garona, el Ribagorçana, el Pallaresa y el Segre, afrontan en los próximos días un anticipo del deshielo cuando sus cabeceras almacenan los mayores volúmenes de nieve acumulada desde que existen datos: 942 hm3 de agua según el sistema Erhin (Evaluación de los Recursos Hídricos procedentes de la Innivación) de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), suficiente para llenar los embalses de Oliana, Rialb, Santa Anna y Sant Antoni.

Otra cosa es que esa inusual acumulación de nieve vaya a aprovecharse por completo en términos económicos. En algunas cuencas vecinas ya se descarta esa opción después de que las lluvias y la subida de la temperatura de los últimos días hayan anticipado el deshielo y obligado a efectuar desembalses de 300 m3/s en Mediano-El Grado y de 150 en Barasona al no poder almacenar los caudales del Cinca y el Ésera.

Esos 450 m3/s, a los que se añaden más de 50 del Alcanadre y los casi 10 de la Clamor Amarga, y otros 90 del Segre, anticipan anegaciones en las tierras ganadas al Cinca y al Segre en su zona de confluencia.

Los datos del sistema Erhin sitúan las reservas de nieve, según la zona, por encima del percentil 90 y del 100 del último cuarto de siglo. Hay el equivalente a 376 hm3 de agua en el Pallaresa, a 141,9 en el Garona, a 138,4 en el Ribagorçana y a 289,6 en el Segre y el Valira.

Esta última cuenca es la que primera en la que la nieve licuada va a pasar de largo. La CHE pronostica para esta semana el descenso de 74,6 hm3 de agua procedente de la nieve en un incipiente deshielo, cuya consolidación o reversión dependerá de la meteorología. Ese volumen de agua supera el espacio disponible en los embalses de Rialb (35 hm3) y Oliana (apenas 3).

Las previsiones apuntan para estos días más lluvia que nieve en su cabecera y temperaturas de fusión por debajo de los 2.000 metros de altitud a partir del domingo, un escenario favorable para ese incipiente proceso de fusión de la nieve. Esa misma situación va a darse en el Ribagorçana y el Pallaresa también.

El Segre no baja de 45 m3/s desde el miércoles en Organyà, donde ya ha tenido picos de más de 70, indicativos del incipiente deshielo que, en cualquier caso, va a generar caudales de sobra para adelantar las pruebas de carga de L’Albagés, que hoy comenzará a recibir agua procedente de Rialb para ese objetivo.

El deshielo, que se da cuando la fusión (o la suma de esta y de la sublimación) superan en volumen a la nieve que cae, no ha comenzado en el resto de cuencas, aunque la aportación es elevada, con más de 30 hm3 semanales, en el Pallaresa, cuyo caudal ha crecido desde el miércoles a una horquilla de 30 a 56 m3/s en Collegats.

Con Terradets al 98,5%, Camarasa al 94% y Sant Llorenç al 95%, la capacidad de laminación y/o de almacenamiento en el Pallaresa se reduce a 53 hm3 en Sant Antoni. El espacio disponible en Canelles (120 hm3), Santa Anna (37) y Escales (30) por la hiperregulación del Ribagorçana sitúan esta cuenca como la única con margen para administrar el deshielo.