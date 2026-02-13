Nueva conexión entre la N-II y la L-203 en Ribera d'Ondara
Las obras para mejorar la seguridad en el cruce de Els Hostalets empezarán a finales de febrero
A finales de febrero empezarán las obras para construir una nueva rotonda en la intersección entre la carretera L‑203, que une Sant Antolí con Rubinat, y la N‑II a su paso por Els Hostalets, en el municipio de Ribera d’Ondara.
El actual enlace se considera especialmente conflictivo por la dificultad que supone la entrada y salida de vehículos. Con el objetivo de mejorar la seguridad, se construirá un nuevo acceso que eliminará el giro cerrado existente, además de acondicionar una zona ajardinada y un aparcamiento.
El proyecto, financiado por la Diputación de Lleida dentro del plan de inversiones en carreteras, ha sido adjudicado a Sorigué, S.A.U. por 553.988,97 euros. La actuación afecta a terrenos de tres propietarios, que ya han recibido la indemnización correspondiente.
El alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, explicó que las obras tendrán una duración aproximada de dos o tres meses y que “se habilitarán pasos alternativos para minimizar las afectaciones al tráfico”.