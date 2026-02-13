Oliana y Rialb abren compuertas ante las lluvias y al superar el 92% de reservas

Los embalses del Segre han empezado a verter agua al río ante las sucesivas lluvias y el inicio del deshielo en las cotas más bajas. Según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Oliana ha abierto el aliviadero para laminar 31 metros cúbicos de agua por segundo, a los que se suman otros 55 que la hidroeléctrica Endesa vierte por las turbinas de la central.

Este caudal discurre aguas abajo hacia el embalse de Rialb, que también ha abierto el desagüe de fondo para verter 66 metros cúbicos por segundo.

El vertido de los dos pantanos del Segre ya hace incrementar el caudal aguas abajo, en Balaguer, Lleida y Seròs, como principales puntos.

En el Baix Segre, de hecho, el Segre y después el Ebro recibirán las aportaciones del Cinca, que la CHE tiene bajo vigilancia por avenidas.

La apertura de compuertas se suma a la derivación de caudales hacia el Segarra-Garrigues desde Rialb para llenar el embalse del Albagés, en la cola del canal, donde ahora puede haber unos 14 hectómetros cúbicos de agua.

En paralelo, la nieve se mantiene en las comarcas del Pirineo, donde ha bajado de cota y ha llegado en los valles del Segre, el Noguera Pallaresa y el Ribagorçana.