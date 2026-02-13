Rodalies recuperará este sábado la RL4 entre Cervera y Manresa

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Acción Climática y Territorio, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa de este viernes en Barcelona.Gerard Escaich Folch / ACN

Rodalies recuperará este sábado el servicio en la RL4 entre Cervera y Lleida, mientras que la R4, R3, R8, R7 y la R15 continuarán con algunos tramos con bus. Así lo han explicado en rueda de prensa la consellera Sílvia Paneque y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que han detallado que las inversiones en las obras a raíz del accidente de Gelida ya suman un total de 90 millones de euros, una factura que seguirá creciendo. Asimismo, la red tiene ahora 200 limitaciones de velocidad, de las cuales la mitad se han aplicado por obras de emergencia y la otra mitad corresponden a trabajos que ya se estaban ejecutando. Las limitaciones vinculadas a las obras de emergencias irán desapareciendo en febrero, mientras que el resto hacia abril.

Así, Paneque ha celebrado que la RL4 recuperará la “normalidad” este fin de semana después de hacer las certificaciones correspondientes y las marchas blancas. Aunque estas actuaciones también se han hecho en la R15, esta línea continuará cortada entre Reus y Riba-roja d'Ebre por culpa de que hay muchas limitaciones de velocidad en pocos kilómetros. En concreto, la velocidad máxima de la línea es de 30 km/h, lo que hace que el servicio no sea competitivo. En este contexto, el Govern ha decidido, después de reunirse con las plataformas de usuarios, que no reabrirá la línea hasta que no se pueda circular más rápido.

Una de las líneas que continuará cerrada es la R3, que tiene un tramo en obras por el desdoblamiento de la línea y un tramo cortado por los trabajos de emergencia. Al respecto, Paneque no ha querido concretar cuando se recuperará el servicio, pero ha asegurado que informarán cuando tengan más información.