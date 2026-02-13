Un siglo y medio de antibelicismo

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

Las campanas de Cervera volverán a dar 48 toques el próximo domingo para dar inicio a la Processó del Puro, una singular marcha que recuerda a las víctimas del ataque carlista que sufrió la ciudad el 16 de febrero de 1875. El trayecto discurre desde la plaza Major hasta el cementerio municipal con la peculiaridad de que sus participantes fuman un puro durante el recorrido. La tradición llega este año a su 150 aniversario con una programación especial integrada en la agenda del Mil·lenari.

Los orígenes de la procesión se remontan a 1876, un año después del sitio carlista por parte de las tropas de Rafael Tristany, Martí Miret y Manuel Camats. “Los carlistas intentaron entrar en Cervera por la actual avenida Catalunya, donde la milicia local, junto con los regimientos de Soria y Burgos, repelieron el ataque”, relata Miquel Pol, historiador y miembro de la asociación cultural La Nova. Los efectos del asedio aún perviven en el nomenclátor con las calles Burgos y Soria, dedicadas a los regimientos que defendieron la población, así como las calles Rondes, Combat y Victòria, donde tuvo lugar la batalla, según cuenta el historiador.

Aunque oficialmente dejó de celebrarse en 1936 con el inicio de la Guerra Civil, hay constancia de vecinos que realizaban el itinerario cada 16 de febrero hasta el camposanto. En 2007, y después de que el año anterior ya hubiera habido una importante afluencia, el extinto Centre Municipal de Cultura (CMC) decidió reemprender la Processó del Puro como un acto dentro del calendario de la ciudad. “Se hizo con la colaboración de los campaners, que a día de hoy mantienen los 48 toques de campana”, destacó Ana Bellido, técnica del CMC por aquel entonces. El final de la marcha es en el cementerio, donde tras la tercera guerra carlista se instaló un monumento en recuerdo de los damnificados que fue derribado en 1940. Bellido explicó que en 2014 se reconstruyó el monolito con piedra de la antigua escultura y, desde entonces, es el lugar donde se lee un manifiesto dedicado a las víctimas de todos los conflictos bélicos del mundo. Cada año la lectura va a cargo de una entidad homenajeada. En esta edición será el grupo de percusión Band Tokades.

Este domingo, antes de la procesión, habrá un paseo sobre las guerras carlistas desde la Universitat a cargo de Jaume Moya. El mismo día por la tarde, la Paeria acogerá tres conferencias sobre la memoria del carlismo en Catalunya. También se han instalado dos exposiciones, en el archivo comarcal de la Segarra y en la iglesia de Sant Joan Degollat.