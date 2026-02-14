El 112 recibe 479 llamadas por el viento en Cataluña desde la medianoche de este sábado

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 479 llamadas desde la medianoche de este sábado por el episodio de viento en Cataluña y los Bombers de la Generalitat han atendido 450 avisos desde las 19.00 horas de este viernes, concentrándose la mayoría de las actuaciones en las regiones de Terres de l'Ebre (Tarragona) y Tarragona.

Un 78% de los expedientes gestionados se han abierto para avisar de la caída de ramas o árboles y daños en el mobiliario urbano o en elementos inestables de edificios que han provocado afectaciones en coches aparcados, señales de tráfico y tejados con placas solares, ha comunicado el 112 en una publicación en la red 'X'.

La región de Terres del Ebre es la que ha registrado más avisos con 129, seguida de la región Metropolitana Sud con 124 y la región de Tarragona con 101 avisos, mientras que el resto de actuaciones se han distribuido entre el norte de Barcelona (59), Lleida (20), la zona central (6) y Girona (11).

Ante el aviso de peligro muy alto emitido por el Servei Meteorològic de Catalunya, los Bombers han activado un refuerzo de personal M1 para toda la jornada que incluye la apertura de parques de voluntarios y el refuerzo de las unidades especiales GRAE y GRAF en las bases de Olot (Girona), la Seu d'Urgell (Lleida), Móra d'Ebre (Tarragona) y Girona, informa la organización en un comunicado este sabado.

Protecció Civil mantiene activada la alerta del plan Ventcat y insta a los ciudadanos a consultar la previsión meteorológica antes de salir y a llamar inmediatamente al teléfono 112 en caso de emergencia.

PROHIBICIONES DE CIRCULACIÓN

En cuanto al transporte, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha prohibido la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas por la AP-7 en toda Tarragona y la vía permanece cortada en l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) por un camión que ha volcado, mientras que Renfe ha suspendido el servicio de larga distancia entre Castellón y Barcelona y ha aplicado limitaciones de velocidad en las líneas R16 y RT1.

Los fuertes vientos también ha causado averías eléctricas en Tortosa y Tivenys, al tiempo que los Agents Rurals han activado el nivel 2 del Plan Alfa por riesgo de incendio en el sur de Catalunya.