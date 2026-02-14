Alumnos del proyecto Aula d'Acollida y SIEI visitan el ayuntamiento de Artesa de Segre para descubrir como se organiza

Acercar el ayuntamiento y los equipamientos públicos a los jóvenes, especialmente a los alumnos recién llegados, para que entiendan cómo se organiza y funciona la vida municipal y se sientan parte de la comunidad de Artesa de Segre fueron los objetivos de la visita que llevaron a cabo una veintena de alumnos del proyecto Aula d’Acollida y SIEI del Instituto Els Planells de Artesa de Segre al ayuntamiento.

Visitaron la sede consistorial para conocer de primera mano el funcionamiento de la administración local y acercarse a la realidad institucional del municipio donde viven y estudian. El alcalde, Francesc Puigpinós, fue el encargado de recibirles y de ofrecerles de manera cercana y didáctica cómo se organiza el consistorio, cuáles son sus principales funciones y qué retos implica coordinar un municipio formado por 20 núcleos de población, además de la localidad de Artesa de Segre.

Los estudiantes pudieron interactuar con una maqueta del municipio que les ayudó a situarse en el entorno más próximo y a comprender la complejidad territorial del término. El ayuntamiento les entregó un mapa y un directorio comercial, que más adelante trabajarán en clase dentro del proyecto educativo. La jornada continuó en el edificio sociocultural Cubtural, un espacio que concentra buena parte de la actividad cultural y asociativa de la localidad, y donde pudieron conocer desde las propuestas culturales hasta los equipamientos municipales.

Puigpinós, que actuó como instructor de los jóvenes, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer los vínculos entre jóvenes e instituciones. “Estas visitas anuales permiten entender cómo nos organizamos, los servicios que ofrece el pueblo y el valor de participar en la vida comunitaria”.