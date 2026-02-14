¿Cuántos años de renta se necesitan para comprar un piso en las diferentes capitales de Lleida?

Construcción de un bloque de pisos en La Seu d’Urgell, la segunda capital comarcal de Lleida con los precios de alquiler y compra más altos. - CYNTHIA SANS

El acceso al techo empieza a resultar inasumible para las clases medias y bajas leridanas, especialmente en el Pirineo, donde comprarse una casa requiere la renta media de doce años en Vielha y la de más de una década en La Seu d’Urgell. Los alquileres medios superan el 40% y el 30% de los ingresos de la mitad de los vecinos de esas ciudades.

El esfuerzo financiero para comprar una vivienda en el Pirineo, especialmente en Vielha y en La Seu, se ha disparado hasta niveles entre difícilmente sostenibles y directamente inasumibles para la mayoría de las familias, según indica el cruce de los datos de renta media por municipios de la Agencia Tributaria (de 2023) y las estimaciones del portal inmobiliario Fotocasa sobre las transacciones que se van realizando.

“El esfuerzo financiero es un indicador que mide el nivel de accesibilidad de los habitantes para la compra de una vivienda”, señala la empresa de tasaciones inmobiliarias Tinsa. El Banco de España sitúa la media estatal en 9,5 años: los hogares necesitan la renta neta de casi una década para tener casa propia.

Sin embargo, el cálculo por contribuyente con los precios reales de mercado dispara el indicador por encima de la década en La Seu d’Urgell, donde comprar la casa media, que cuesta 262.849 euros requiere le renta disponible media (24.745 €) de 10,62 años, y más allá de los doce años en Vielha, donde los ingresos netos se sitúan en 24.534 euros y el precio de la casa tipo en 294.952.

El esfuerzo resulta desmesurado si se sigue la recomendación financiera de limitar al 30% de la renta la aportación a la compra de la vivienda, ya que pagarse un piso medio requeriría más de tres décadas, concretamente 31 y medio, a escala estatal. Los ratios se disparan por encima de los 35 años en la capital de l’Alt Urgell y más allá de los 40 en la de Aran.

El esfuerzo medio en la demarcación es de 6,72 años (24.126 euros de renta media y 162.227 por operación), una tasa que se supera, con holgura en dos de los casos, en otras tres capitales de comarca: llega a 7,75 en Sort y a 7,69 en Cervera y a 6,96 en Lleida. También se superaría en Solsona (6,83) y en El Pont de Suert (6,65), aunque no hay disponibles datos locales de precios y el cálculo se hace sobre el provincial. Solo una capital pirenaica, Tremp con 5,44 años, está por debajo de la media, de la que se quedan lejos otras del llano como Balaguer (5,2), Les Borges (5,18), Tàrrega (5,17) y Mollerussa (4,72).

