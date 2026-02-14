Denuncia el alcalde de La Portella por intentar desalojarlo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El inquilino que desde hace tiempo reside en una casa de la calle Nou de La Portella propiedad del alcalde aseguró que ayer el primer edil y un trabajador municipal intentaron desalojarlo de la vivienda. Afirmó que se presentaron, retiraron la cerradura y avisaron que llamarían a la policía. El inquilino aseguró que le quieren amedrantar porque exige un contrato si se le quiere subir el alquiler. El alcalde, Carles Català, remarcó que él no fue ayer a la vivienda, pendiente de desahucio por orden judicial y con varios requerimientos para ello.