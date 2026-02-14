CONFLICTOS
Denuncia el alcalde de La Portella por intentar desalojarlo
El inquilino que desde hace tiempo reside en una casa de la calle Nou de La Portella propiedad del alcalde aseguró que ayer el primer edil y un trabajador municipal intentaron desalojarlo de la vivienda. Afirmó que se presentaron, retiraron la cerradura y avisaron que llamarían a la policía. El inquilino aseguró que le quieren amedrantar porque exige un contrato si se le quiere subir el alquiler. El alcalde, Carles Català, remarcó que él no fue ayer a la vivienda, pendiente de desahucio por orden judicial y con varios requerimientos para ello.