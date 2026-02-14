El equipo de Gobierno de Balaguer: “La pista de atletismo no corre ningún riesgo”

Treballem per Balaguer, formación que integra el equipo de gobierno en la Paeria de Balaguer junto al PSC, negó ayer cualquier riesgo jurídico en la tramitación de la nueva pista de atletismo, según denunció ERC el jueves. La coalición defiende que el expediente se ha gestionado “de forma correcta, con todas las garantías jurídicas” y apuntó que el criterio municipal cuenta con el aval de Urbanismo. La alcaldesa, Lorena González, explicó que las alegaciones de ERC han sido ya desestimadas “hasta en dos ocasiones” porque no atienden a criterios técnicos” y resaltó que el proyecto responde a una necesidad “urgente”. El portavoz de Treballem per Balaguer, Guifré Ricart, acusó a ERC de alarmismo y de pretender bloquear una infraestructura “largamente reivindicada”.

ERC había acusado a la Paeria de “poner en riesgo” el futuro de la instalación por una “mala tramitación” y criticó que se hayan ignorado sus propuestas. Alertó de que la pista se ubica sobre el trazado de un futuro vial y que hay que cambiar la planificación urbanística ya que podría forzar su desmantelamiento si se reclama la apertura del paso. Reprochó al gobierno acogerse a un precepto para actuaciones temporales, cuando “una pista de atletismo no lo es” y no es “sensato” invertir 600.000 euros en una obra con posible recorrido judicial.

Avanza la tramitación de la nueva sede de los Rurales en la Noguera

La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, acompañada del director de los Servicios Territoriales de Interior y Seguridad Pública, Josep Ramon Ibarz, visitó la actual base del Cuerpo de Agentes Rurales en el polígono de Campllong de Balaguer. Estas instalaciones dejarán de estar operativas cuando entre en servicio la nueva sede que se construirá en un solar cedido por la Paeria, frente al Consell Comarcal de la Noguera. El proyecto, actualmente en fase de licitación tras recibir nueve ofertas, prevé una inversión superior a los 3 millones de euros. Gil destacó la necesidad de un nuevo equipamiento que permita a los agentes desarrollar sus funciones en mejores condiciones, en un contexto de mayor presión sobre el medio natural y de emergencia climática. La actual base, que ha quedado obsoleta, se inauguró en 2002 como la primera sede territorial del cuerpo en Catalunya.