Les Àguedes toman el bastón de mando en varios pueblos de la Noguera

En varios pueblos de la Noguera, las mujeres tomaron el protagonismo un año más para celebrar la festividad de les Àguedes, una jornada que mezcla tradición, hermandad y alegría, y en la que simbólicamente ellas toman el “bastón de mando” para disfrutar y reivindicar su espacio en la sociedad.

Una de las celebraciones más concurridas de esta edición en la comarca fue la organizada por la asociación de mujeres de Sant Joan de Térmens, que este año decidió celebrar la fiesta junto con la de Vallfogona de Balaguer. “El objetivo fue unirnos y compartir, hacer más piña y disfrutar entre todas. La unión hace la fuerza”, explicó la presidenta de la entidad de Térmens, Carme Regué.El encuentro, que reunió a más de 150 comensales, comenzó con una misa en Vallfogona en la que se bendijeron las tradicionales cristinas, siguió con una comida llena de sorteos y culminó con el espectáculo Mistura Brasil, que contagió ritmo y energía a todas las asistentes hasta el baile final.

En La Sentiu de Sió, 38 mujeres se reunieron en el restaurante Castell para mantener viva una tradición que se remonta a 2002, primer año de la asociación La Guardiola de La Sentiu. Tras los sorteos, la humorista Marta Pampalona puso el toque de carcajada con un monólogo que arrancó risas y aplausos.Las Àguedes recordaron que la unión femenina sigue siendo motor de cambio, visibilidad y fuerza en los pueblos de la Noguera, que reivindican equidad, inclusión y visibilidad, y que la tradición puede ir de la mano del compromiso social.