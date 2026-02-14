Protección Civil pide "extremar la prudencia" en Cataluña ante el fuerte viento y limitar actividades

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La subdirectora de Protección Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha pedido "extremar la prudencia" ante el episodio de viento este sábado en Cataluña y ha recordado la recomendación de evitar desplazamientos y actividades en el exterior, por lo que ha pedido adaptar o suspender actos como las celebraciones de Carnaval para garantizar la seguridad de las personas.

Así lo ha dicho en atención a los medios junto al jefe del Área de Predicción Meteorológica de Catalunya, Santi Segalà, que ha explicado que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado a nivel 5 sobre 6 el aviso por viento tras registrarse rachas de más de 130 km/h en el sur de Cataluña y ante la previsión de que el episodio se intensifique en el Pirineo, Prepirineo y Empordà (Girona).

Ha detallado que la mayoría de incidencias que se han registrado están relacionadas con la caída de árboles y objetos en la vía pública, daños en vehículos estacionados y afectaciones en cubiertas y placas solares.

También ha explicado que se ha registrado una incidencia eléctrica en la zona de Amposta (Tarragona) con unos 1.700 abonados afectados que las compañías suministradoras esperan resolver en las próximas horas.

OLEAJE Y NEVADAS

El temporal dejará olas de más de cuatro metros en el norte del Cap de Creus (Girona) y nevadas intensas en la vertiente norte del Pirineo (Lleida), donde podrían superarse los 20 centímetros por encima de 1300 metros.

Protecció Civil mantiene el plan Ventcat en alerta y ha enviado mensajes para evitar desplazamientos y actividades al aire libre en algunas comarcas; el 112 ha recibido 378 llamadas y los Bombers de la Generalitat más de 300 avisos sin heridos graves.