Rodalies recupera hoy el tramo de Cervera a Manresa tras 19 días

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La línea RL4 de Rodalies volverá a conectar hoy Lleida con Manresa por vía férrea, una vez Adif ha completado las obras para garantizar la seguridad del tramo entre Cervera y la capital del Bages, cerrado desde el pasado 26 de enero. Desde entonces han pasado 19 días en los que los usuarios de la RL4 han tenido que acostumbrarse a hacer un trasbordo en Cervera para abandonar el tren y subir a un autobús para acabar su ruta. Con la reactivación del servicio, sin embargo, Renfe mantendrá la presencia de esos vehículos para garantizar la movilidad de los viajeros, según confirmó ayer la compañía. De lo que no se librarán los usuarios de momento es de los retrasos. Además, los usuarios de la RL4 tuvieron que viajar de nuevo en autobús entre lleida y Cervera tras averiarse un tren en Tàrrega. La próxima semana habrá 14 limitaciones de velociad en Lleida, incluyendo un tramo de 500 metros entre Tàrrega y Cervera por una trinchera, y dos entre Juneda y Vinaixa (R13 i R14), con problemas en la vía y en otra trinchera. Por otra parte, Gobierno y Generalitat reiteraron que habrá limitaciones de velocidad hasta abril y que ya se han invertido 90 millones de euros en la revisión y reparación de la infraestructura ferroviaria desde el inicio de la crisis, tras el accidente mortal en Gelida.

En otro orden, Foment del Treball, el RACC y la Cámara de Comercio de Barcelona presentaron una comisión para analizar la movilidad de Catalunya, que ven “insostenible e inaceptabe” y proponer mejoras.

Retraso medio de 41,6 minutos en los Avant de Lleida

Viajar en alta velocidad ha dejado de ser sinónimo de puntualidad desde hace tiempo, según los usuarios de Lleida que cada día se suben a un Avant para desplazarse hasta Barcelona. La denuncia, además, ahora llega acompañada de datos, según explicó ayer el portavoz de Usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruque, ya que la plataforma está anotando los retrasos que cada día se dan en el servicio desde el 12 de enero. Desde entonces ha habido 133 trenes con origen o destino en Lleida que han sufrido algún tipo de demora, entre un mínimo 5 minutos y un máximo de 210. Según los mismos, datos, además, el retraso medio de un tren Avant del corredor Lleida-Barcelona alcanza ya los 41,6 minutos en lo que va de año.

La tendencia, además, tiene visos de mantenerse a lo largo de todo este año después de que Adif y las operadoras acordaran que el trayecto entre Madrid y Barcelona en AVE durará 25 minutos más, lo que afectará a los que tengan parada o salgan de Lleida. En este sentido, Bruque reclamó una rebaja de los precios, y volvió a denunciar que en el corredor Lleida-Barcelona hay tramos en los que los convoyes sufren muchas vibraciones que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.