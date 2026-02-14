Tàrrega prioriza mantenimiento y vivienda en un presupuesto récord

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno de Tàrrega, formado por ERC y PSC y en minoría, presentó ayer el presupuesto para 2026 a la ciudadanía, que asciende a 24.381.749 euros, una cifra récord que supone un incremento del 6,7%. El consistorio (tercera corporación local con más presupuesto en Lleida, después de la Diputación y la Paeria de la capital) prevé destinar más de 3,8 millones a inversiones (un 3,2% más) y otros 3,3 a partidas de vivienda y urbanismo. En un acto en la sala de plenos, la alcaldesa, Alba Pijuan (ERC), explicó que las cuentas se han elaborado con tres ejes prioritarios: la limpieza y el mantenimiento, la seguridad y la vivienda. “Es un presupuesto de km0, pensado para dar respuesta a los temas que más preocupan a la ciudadanía en su día a día”, destacó.

Entre las inversiones, destacan 150.000 euros para rehabilitar la plaza del Pare Carles Perelló, cuyo parque infantil está en mal estado según denuncian algunas familias; 180.000 euros para pavimentaciones y 150.000 euros para esponjar la calle Urgell. Además, se destinan 230.000 euros a la redacción de proyectos para pedir ayudas al Pla de Barris o al programa 2% Cultural. En cuanto a proyectos ya aprobados, se prevén 231.000 euros para la vía verde hasta Vilagrassa, 175.000 para la reparación de tejados del Museu Trepat, 150.000 para el desarrollo del polígono SUD-16 Boscarró Nord y 143.000 para la plaza Europa. En deportes, incluye 100.000 euros para la construcción de una pista de pump track, proyecto que quedó en segunda posición en los presupuestos participativos de 2021; 170.000 para la rehabilitación de la piscina y 106.000 para reformar un muro del campo de fútbol. Hay otros 190.000 euros para adquirir viviendas, una de las prioridades del gobierno; 30.000 para instalar cámaras de videovigilancia y 21.000 para mejorar la iluminación del campanario.

El pleno debatirá las cuentas el día 19. Si el gobierno no logra el apoyo de la oposición (Junts y CUP), la alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza. En caso de que la oposición no consiga formar un gobierno alternativo en el plazo de un mes, el presupuesto quedará aprobado automáticamente.

Más de 520.000 euros de subvenciones a entidades

Entre las principales áreas de gasto, destacan 4,1 millones para bienestar comunitario, 3,4 millones para educación, 3,3 millones para vivienda y urbanismo, 2,6 millones para actividades culturales, 1,8 millones para el ámbito deportivo y 1,7 millones para seguridad y movilidad. La partida de subvenciones a entidades, ciudadanía, empresas y centros educativos asciende a 520.355 euros, un 7% más. Este apartado incluye ayudas para la compra de material escolar, bonos de fomento del comercio local y apoyo a clubes deportivos y entidades culturales y sociales.

En cuanto a la deuda municipal, el consistorio destinará 719.645 euros a la amortización de préstamos e intereses bancarios, con el objetivo de cerrar el ejercicio con un nivel de endeudamiento del 31,1%, ligeramente superior al de 2025 debido a nuevas operaciones de crédito previstas.