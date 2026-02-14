Vilanova de l’Aguda pide ayudas para reparar los desperfectos de los incendios

Vilanova de l’Aguda es uno de los cuatro municipios de Lleida que han solicitado ayudas por un importe superior a 310.000 euros para reparar los daños en infraestructuras municipales y la red viaria provocados por los incendios forestales del verano pasado y que afectó la Noguera, Urgell, Segarra. La petición se enmarca en la conovocatoria de subvenciones aprobada por el Consejo de Ministros de agosto de 2025 para compensar los desperfectos. El subdelgado del Gobierno en Lleida, José Crespín, visitó ayer Vilanova, donde se reunió con la alcaldesa, Carla Mascó, para conocer las necesidades del municipio y analizar las actuaciones pendientes vinculadas a dichas ayudas.

El subdelegado también visitó Tiurana, donde se reunió con el nuevo alcalde, Genís Villarte, que asumió el cargo hace unas semanas en sustitución de su padre, Àngel Villarte, vinculado al gobierno municipal durante más de 25 años, dieciséis de ellos como alcalde.

Crespín cerró la visita por los distintos municipios de la Noguera en Ponts donde se reunió con Rosa Boix, cocinera y chef principal del tradicional Ranxo de Ponts, celebración gastronómica con más de 150 años de historia que se celebrará este martes dentro de los actos del Carnaval.