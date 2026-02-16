El Govern reparará de emergencia los 3 kilómetros más estropeados de la A-2 en la Segarra

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La autovía A-2 continúa este lunes con restricciones de tráfico a su paso por la comarca de la Segarra, concretamente en los términos municipales de Cervera y de Ribera d'Ondara, donde permanece cerrado un carril por sentido a causa de las obras de urgencia realizadas durante el fin de semana —un tramo habitualmente de sólo dos carriles por sentido que ahora reduce la circulación a un único carril–. El subdelegado del Govern en Lleida, José Crespín, ha explicado que “los trabajos se tenían que empezar este lunes pero se pudieron adelantar al domingo gracias a la buena meteorología”. Según ha indicado, “los operarios han actuado tapando los hoyos más graves y los carriles continuarán cortados unos días más para comprobar como responde el asfalto y según evolucione el tiempo”.

Crespín ha señalado que, aunque la reforma integral del tramo está prevista para iniciarse a finales de marzo, cuando haya mejores condiciones meteorológicas, “lo que pasó el viernes obliga a hacer una actuación de emergencia inmediata” en los tres kilómetros más estropeados. “Esta intervención consistirá en levantar el asfalto actual y pavimentar de nuevo, con un coste estimado de tres millones de euros —uno por kilómetro—", ha indicado. Crespín ha remarcado que “hay que actuar lo mejor posible; no podemos esperar el inicio formal de las obras, a pesar de reconocer que la medida requerirá una mínima tramitación administrativa antes de arrancarse ya que “se trata de un coste importante”, ha apuntado.

Los trabajos del fin de semana han consistido en aplicar asfalto seco y reparar los tramos más deteriorados, para garantizar la seguridad de los conductores. El alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha explicado que “después de la intervención provisional, el nuevo pavimento necesita un periodo de secado y aseado antes de poder reabrir completamente los carriles”, hecho que se espera que se pueda hacer a lo largo de esta semana.

Pomés ha atribuido los incidentes del viernes pasado —que afectaron a una veintena de vehículos, una docena de los cuales con pinchazos y de otros con desperfectos en los bajos o en los cristales— a tres factores principales: la falta de mantenimiento de la vía durante años, las condiciones meteorológicas adversas de los últimos meses (con lluvias abundantes que han humedecido el firme y dos nevadas durante las cuales se aplicó potasa), y la presencia de fragmentos metálicos en la calzada, cuyo origen todavía se desconoce.

Aunque oficialmente ningún conductor ha presentado quejas ante la Paeria de Cervera, varios afectados se han puesto en contacto con el alcalde para informar de los daños sufridos.

Pomés ha recordado que, después de tres años de reivindicaciones, el septiembre pasado se alcanzó un compromiso con el Gobierno para mejorar el último tramo de la A-2 entre Cervera y el límite con la provincia de Barcelona. Las obras, con una inversión prevista de 13,28 millones de euros, renovarán los últimos ocho kilómetros (del 522 al 530) y pondrán fin a dos décadas sin mejoras significativas en un tramo con 22.000 vehículos diarios, un tercio de los cuales camiones.

Mientras tanto, la circulación se mantiene con retenciones y un carril cortado tanto en sentido Barcelona (km 523–521, en Cervera) como en sentido Lleida (km 526–523, en Ribera d'Ondara).

El presidente del Consejo Comarcal de la Segarra, Ramon Augé, ha anunciado que este miércoles se celebrará un Consejo de Alcaldías, donde se prevé aprobar una declaración conjunta de denuncia por reclamar nuevamente la ejecución definitiva del proyecto.