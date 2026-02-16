Muere un ‘pompièr’ y su hija menor, en estado grave, tras chocar con un camión

Imagen de archivo de un accidente en Huesca atendido por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un agente de los Pompièrs de la Val d'Aran, Antonio Jesús O. P., de 60 años, falleció la tarde del sábado en un accidente de tráfico en la N-230, a la altura de Salenques, en el término municipal de Montanuy (punto kilométrico 147,250). Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 19.50 horas de que un turismo había chocado de manera fronto-lateral con un camión. Aunque el punto del accidente es una zona de confluencia entre Aragón y Catalunya, finalmente fue la Guardia Civil de Huesca quien asumió la gestión del accidente.

La víctima mortal viajaba junto a su hija, menor de edad, que resultó herida grave y fue trasladada al hospital de Vielha, según confirmó la Guardia Civil a este diario. El conductor del camión resultó ileso.

Traslado a la Val d’Aran

Ayer por la tarde, el cuerpo del fallecido todavía no había sido trasladado a la Val d’Aran y, según el Conselh Generau d’Aran, no se ha determinado cuándo está previsto su velatorio y funeral.

Por su parte, los Pompièrs publicaron ayer en sus redes sociales un comunicado en el que trasladaban sus condolencias a la familia y amigos del fallecido.

Paralelamente, la noche del sábado, un coche chocó contra un jabalí mientras circulaba por la C-14 a la altura de Ponts. Los Bomberos enviaron al lugar una dotación y el Sistema d’Emergències Mèdiques trasladó a los heridos, ocupantes del turismo, al Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipio. Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.40 horas.