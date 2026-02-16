ACCIDENTE
Muere un ‘pompièr’ y su hija menor, en estado grave, tras chocar con un camión
Según la Guardia Civil, que se hizo cargo del suceso, ocurrido en la N-230 en Montanuy
Un agente de los Pompièrs de la Val d'Aran, Antonio Jesús O. P., de 60 años, falleció la tarde del sábado en un accidente de tráfico en la N-230, a la altura de Salenques, en el término municipal de Montanuy (punto kilométrico 147,250). Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 19.50 horas de que un turismo había chocado de manera fronto-lateral con un camión. Aunque el punto del accidente es una zona de confluencia entre Aragón y Catalunya, finalmente fue la Guardia Civil de Huesca quien asumió la gestión del accidente.
La víctima mortal viajaba junto a su hija, menor de edad, que resultó herida grave y fue trasladada al hospital de Vielha, según confirmó la Guardia Civil a este diario. El conductor del camión resultó ileso.
Traslado a la Val d’Aran
Ayer por la tarde, el cuerpo del fallecido todavía no había sido trasladado a la Val d’Aran y, según el Conselh Generau d’Aran, no se ha determinado cuándo está previsto su velatorio y funeral.
Por su parte, los Pompièrs publicaron ayer en sus redes sociales un comunicado en el que trasladaban sus condolencias a la familia y amigos del fallecido.
Paralelamente, la noche del sábado, un coche chocó contra un jabalí mientras circulaba por la C-14 a la altura de Ponts. Los Bomberos enviaron al lugar una dotación y el Sistema d’Emergències Mèdiques trasladó a los heridos, ocupantes del turismo, al Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipio. Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.40 horas.