Restaurarán la histórica balsa de Les Puelles, en Agramunt

Vista de la balsa y el muro de piedra en el que está previsto intervenir para mejorar la seguridad. - LAIA PEDRÓS

El ayuntamiento de Agramunt ha aprobado la restauración de la histórica balsa de Les Puelles. La actuación se centrará en consolidar el muro de piedra para mejorar de seguridad, estabilidad y estanqueidad de esta construcción del siglo XVII, un elemento patrimonial singular de la capital del Sió.

La balsa de Les Puelles, construida en 1610, se utilizaba tradicionalmente para recoger el agua de lluvia y destinarla al riego de los huertos y al abrevadero del ganado. Esta tipología de estructuras era habitual en las zonas de secano y clima mediterráneo, donde resultaba esencial almacenar agua durante los meses húmedos para afrontar el verano. Con una superficie aproximada de 900 metros cuadrados, se encuentra junto a la iglesia de Sant Domènec y el castillo de Les Puelles, en un entorno de notable interés patrimonial.

Monòlit amb la data de construcció de la bassa i la data de les primeres obres de millora. - LAIA PEDRÓS

El paso del tiempo, la erosión y los desprendimientos de tierras han deteriorado los muros de la balsa, lo que ha obligado a intervenir en diversas ocasiones para reforzar su perímetro. Entre 2009 y 2010 ya se actuó en el lado suroeste con la construcción de un muro de contención de hormigón, y ahora se proyecta reformar el muro del este, afectado también por caídas de piedras. La intervención incluirá el refuerzo de la estructura con sillares de piedra, el desbroce y la limpieza del entorno. La actuación respetará íntegramente la técnica tradicional de la piedra seca, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Los trabajos se realizarán con medios manuales y materiales autóctonos, desmontando los tramos dañados, limpiando y clasificando las piedras, y reconstruyendo el muro mediante la técnica ancestral sin utilizar mortero. Además, se repondrá la vegetación autóctona del entorno.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de diez meses y un presupuesto de 122.596,30 euros, que de momento se financiará con fondos propios aunque se ha solicitado una ayuda Leader. La alcaldesa, Sílvia Fernàndez, explicó que “las obras se consideran urgentes, dado el avanzado estado de degradación de la estructura, que presenta riesgo de derrumbe y pérdida de material original”. Fernàndez destacó que “esta balsa es uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de Les Puelles”. La restauración permitirá recuperar la estabilidad del muro, su función de contención y drenaje, y su valor arquitectónico y paisajístico.

La balsa, declarada Bien Cultural de Interés Local en 2024, conserva parte de su fisonomía original e incluso mantuvo un uso excepcional durante la Guerra Civil, cuando funcionó como refugio. Aunque actualmente está en desuso, sigue siendo un testimonio valioso de la arquitectura rural de secano y de las prácticas tradicionales ligadas al aprovechamiento del agua y a la vida agrícola del territorio.