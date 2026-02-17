Aina Vinyes / formatgeria L’Oliva. Oliana

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Paso a paso, Menja’t l’Alt Urgell crece. Se trata de una propuesta gastronómica sólida, basada en la proximidad y la calidad, y que ha conseguido un cambio de mirada de los productores locales, que aseguran que “el futuro del sector está más que asegurado”. El proyecto fue pionero en Catalunya y su modelo, con el paso de los años, ha sido adoptado por otros territorios para promocionar los alimentos de proximidad.

Urgell Isús, que está al frente de Ca l’Andreu, empresa familiar dedicada a la ganadería de bovino ecológica, explica que “hemos picado mucha piedra y hemos dado a conocer nuestro proyecto por muchos puntos del territorio catalán”. “En el 2016 fuimos pioneros y nos llamaron de muchas comarcas para que mostráramos nuestro sistema, cómo estábamos asociados, cómo nos organizámos con la tienda o cómo sabemos lo que ha vendido cada productor y ahora ya vemos bastantes asociaciones de productores en otras comarcas que nos han tomado como modelo”. Isús reconoce que en los últimos años han cerrado comercios de la comarca por falta de relevo generacional, pero “tengo fe en que lo que perdurará son los establecimientos de proximidad porque es un producto que solo podemos encontrar en el territorio, es de máxima calidad y cada vez hay más gente que apuesta por cuidar la salud y saber lo que consume”. Ocho artesanos alimentarios del Alt Urgell decidieron, hace 10 años, asociarse y buscar espacios de colaboración para potenciar sus productos, la excelencia alimentaria y la sostenibilidad del entorno. En definitiva, dar valor a la producción local y unirse para ser más fuertes y emprender iniciativas que en solitario serían más difíciles de conseguir. Ahora superan la treintena.

Impulsan colaboraciones con las comarcas vecinas

Una de las acciones que impulsa la asociación Menja’t l’Alt Urgell para tener una mayor visibilidad en el territorio catalán y al mismo tiempo crear sinergias con los productores de las comarcas vecinas es diseñar colaboraciones puntuales con artesanos de fuera de la comarca. Urgell Isús hace referencia a una de las últimas colaboraciones. “El Pallars es una tierra donde se elaboran grandes vinos de calidad” explica. Desde las pasadas Navidades, las dos tiendas que gestionan ofrecen un vino del Tros de Sort como “vino invitado” y que ha sido incluido dentro de los lotes de las pasadas fiestas. Actualmente, la entidad engloba 33 socios que colaboran activamente en eventos como la Festa Major de La Seu o la Fira de Sant Ermengol, creando también sinergias con otros colectivos locales. A lo largo de esta década ha superado momentos críticos como la pandemia, reforzando su compromiso de llevar los alimentos artesanos hasta las casas.n Cal Casal está en Ossera, en el valle de la Vansa i Tuixent. A la gente le cuesta mucho desplazarse a esta localidad para venir a comprar, explica. “Formar parte de la asociación nos aporta mucha visibilidad”, añade. La venta de los lotes personalizados en Navidades aporta a la empresa uno de los puntos fuertes del año. “Tengo una web que funcionó muy bien durante la pandemia”. Cal Casal elabora 63 mermeladas diferentes.n “Hace siete años me hice socia de la entidad y estoy muy satisfecha. Entre todos es más fácil organizar actividades y tener una mayor visibilidad. Vamos a ferias con los productos del resto de artesanos, nos ayudamos los unos a los otros. El día a día es complicado con toda la burocracia que tenemos que cumplir, nos tendrían que dejar trabajar. El sector está asegurado, cada vez hay más gente que valora nuestro producto.