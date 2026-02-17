El pantano de L’Albagés llegará a 40 hm3 este año, la mitad de su capacidad

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Solo 40 hectómetros cúbicos, la mitad de su capacidad, es la cantidad de agua que embalsará el pantano de L’Albagés durante este año. Las pruebas de carga comenzaron el miércoles y durarán unos tres meses hasta que alcance esta cantidad. La previsión es que el año que viene cargue los otros 40 hectómetros cúbicos para su llenado total.

El pantano de L'Albagés, en pruebas de carga desde mediados de la semana pasada, embalsará este año solo 40 hectómetros cúbicos, la mitad de su capacidad. Lo hará durante los próximos tres meses con agua procedente del pantano de Rialb a través del canal principal del Segarra-Garrigues, y del río Set, que ha aumentado su caudal tras las últimas lluvias. El plan de llenado, que se aborda cinco años después de completar la construcción de la presa, finalizará el año que viene cuando se asuman los 42 hm3 restantes hasta su capacidad total. Así lo aseguró ayer el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en su visita al pantano tras reunirse con sus gestores, Aigues del Ter-Llobregat (ATL), las comunidades de regantes y organizaciones agrarias. Regantes, sindicatos y alcaldes expresaron su satisfacción por la puesta en marcha de esta infraestructura tras años infrautilizada. Durante otros tres meses tras llegar a la mitad de su cota se irá comprobando el comportamiento del dique de tierra compactada en el curso del Set con el fin de garantizar la correcta humectación del terreno. No habrá maniobras de desembalse y continurá el proceso de carga el próximo año.

El conseller va recórrer les instal·lacions de la presa amb els responsables de la infraestructura. A la dreta, el desaigüe de fons alliberant el cabal ecològic al riu. - AMADO FORROLLA

En la actualidad, L’Albagés almacena 13 hm3, explicó Ordeig. Finaliza así un proceso de 25 años desde que se proyectó este pantano que ha comportado una inversión de 90 millones de euros, remarcó. El Gobierno y la Generalitat desencallaron la semana pasada el llenado cuya principal función es el regadío pero también dar agua de boca de calidad, tal como reclaman ayuntamientos del Segrià y Les Garrigues (ver página 4). Lo hicieron después de que Protección Civil, la Confederación Hidrográfica del Ebro, los ayuntamientos y el Govern finalizaran todas las tramitaciones y aprobaran los planes de protección de la población.

El pantano de Rialb está al 92,9% de su capacidad con 375 hm3, casi 20 más que el año pasado por estas mismas fechas. Ayer seguía vertiendo 120 m3/sg por compuertas y turbinas. Oliana, también en el curso del Segre, está al 88,6%.

“Ahora ya podrían regarse 2.000 hectáreas del embalse”

El pantano debe abastecer entre otros el sector 10.11.14 que abarca más de 1.100 hectáreas de Castelldans, L’Albagés y El Cogul ya que las obras están hechas y la conexión lista. “Ahora ya se podrían regar hasta 2.000 hectáreas”, explicó el presidente del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové. Solo falta la adhesión de los regantes. No obstante, con los 40 hectómetros cúbicos que está previsto almacenar habría agua suficiente para poner en riego 10.000, indicaron técnicos de la conselleria. Cabe recordar que hace dos años los propietarios de 750 ha de este sector ya se comprometieron a llevar el agua a sus fincas. Por otra parte, el embalse garantiza agua al sector 12 que se está comenzando a ejecutar en el municipio de Torrebesses, en el Segrià.