Lleida y municipios de la línea de Monzón proponen un Rodalies con 20 trenes al día

Los municipios situados a lo largo de la línea de tren entre Lleida y Monzón impulsarán de manera coordinada la futura línea de Rodalies, con el objetivo de convertirla en un servicio competitivo y adaptado a las necesidades reales del territorio. Los representantes municipales constituyeron ayer un grupo de trabajo que elaborará un documento de necesidades, al que se incorporará un estudio de demanda para identificar usuarios y cuantificar el impacto del servicio. La previsión es que la propuesta conjunta se eleve en primavera a la Generalitat, el Gobierno de Aragón y el ministerio de Transportes.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destacó que la mesa de trabajo reunió ayer a “sensibilidades políticas diversas” con un mismo objetivo: poner en marcha un servicio ferroviario digno. Los estudios previos apuntan a que la línea alcanzaría 700.000 usuarios anuales si cuenta con entre siete o diez trenes por sentido y frecuencias competitivas. “La oferta genera demanda y el objetivo es reducir la dependencia del coche”. Recordó el éxito de la línea de Lleida a La Pobla, que superó con creces las previsiones iniciales tras reforzarse. Actualmente, la conexión entre Lleida y Monzón resulta claramente insuficiente, con dos frecuencias por sentido y horarios poco adaptados a los desplazamientos laborales o académicos. “No queremos limitarnos a reivindicaciones puntuales. Esta vez queremos actuar con rigor y seriedad”, y destacó el impacto social y económico que tendría el proyecto. Por su parte, la alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera, resaltó el papel estratégico de la comarca de la Litera como punto intermedio entre Lleida y Monzón, y defendió la necesidad de reforzar las conexiones. También asistieron el alcalde de Almacelles, Antonio Arnó; de la EMD de Raimat, Ivan Fernández; la alcaldesa de Tamarite, Sandra González; la de Altorricó, Susana Ramón; el presidente de la comarca del Cinca Medio, Jose Maria Civiac, y la teniente de alcalde de Monzón, Marta Montaner.