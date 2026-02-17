Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El turismo digital ha llegado al municipio de Josa i Tuixent, que impulsa un nuevo proyecto para facilitar el conocimiento del territorio, tanto para los habitantes como para los visitantes. La propuesta busca agrupar recursos ya existentes y dar un paso más en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Una de las joyas de la corona es un juego en el Museu de les Trementinaires. Con la ayuda de unas gafas de realidad virtual, traslada a los visitantes a principios del siglo XX y los anima a preparar ungüentos y remedios naturales en una réplica de una cocina.

Otra de las acciones en marcha es la incorporación de códigos QR en el exterior de las iglesias del valle para que los visitantes las puedan conocer y visitar de forma virtual a pesar de estar cerradas. El código permite hacer una visita de 360º a través del móvil por el interior de los templos del municipio. Se ha digitalizado el Castillo de Josa de Cadí, la ermita de Santa Maria de Josa, la iglesia de Sant Esteve de Tuixent y la ermita de Sant Jaume de Tuixent.

La última iniciativa está relacionada con el Museo de les Trementinaires. Los visitantes tienen a su disposición una gincama digital, bautizada como El viatge de les trementinaires, disponible en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. A través de doce enigmas permite conocer Tuixent y descubrir aspectos culturales, arquitectónicos y paisajísticos de la población.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo con la ayuda de una subvención del Patronato de Turisme de la Diputación, en el marco del plan destinado a los ayuntamientos de la demarcación de Lleida para la implementación de nuevas actuaciones turísticas.

El concejal de turismo, Mario Mata, destaca que el municipio tiene mucho potencial y productos, pero hasta ahora estaba todo un poco disperso. Esto, explica, provocaba hasta ahora que costara encontrar la información y que no se diera visibilidad a todos los productos y servicios turísticos que ofrece el territorio.