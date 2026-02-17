Primera alcaldesa en Tarrés tras dimitir su antecesor

Edith Campmajó se convirtió ayer en la primera alcaldesa de la historia de Tarrés. Campmajó, de la candidatura de Acord Municipal (vinculada a ERC) fue investida con los votos del resto del consistorio para relevar a Carles Móra (Junts). El hasta ahora primer edil renunció por desacuerdos con el resto de concejales de Junts y republicanos, con quienes había formado un gobierno de unidad tras las elecciones municipales de 2023.

La nueva alcaldesa explicó tras el pleno de investidura que aceptó el cargo para evitar la posibilidad de que el municipio quedase en manos de una comisión gestora si nadie asumía la alcaldía tras la marcha de Móra. Añadió que tiene intención de mantener un gobierno de continuidad hasta las elecciones municipales de 2027 junto con Adelaida Villar y Joan Palau, ambos de la candidatura de Junts. Cabe recordar que la edil republicana Maite Royo formalizó su dimisión en el mismo pleno que Móra, y que no quedaban candidatos para relevarlos en sus respectivas listas electorales.

En el pleno tomó posesión como concejal Miguel Pueyo, vecino de Lleida y único miembro de una candidatura fantasma que el PSC presentó en 2023. Obtuvo un voto.