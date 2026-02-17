Proyecto de inclusividad en el museo del queso del Alt Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Espai Ermengol-Museu de la Ciutat presentó ayer el proyecto inclusivo El formatge que ens uneix, una iniciativa que reafirma el compromiso del ayuntamiento de La Seu con la cultura accesible y la transformación social. La idea nace de la suma de esfuerzos entre el Espai Ermengol, la Fundació Privada Integra Pirineus y el Club Social El Picot, con el objetivo de situar a las personas en el centro de la actividad museística. Ha permitido que un grupo de usuarios vinculados a una de las dos entidades, que trabajan con personas en riesgo de exclusión social, con especial atención a personas con discapacidad intelectual y/o trastorno de salud mental, se conviertan en guías del museo. Los asistentes tendrán una oportunidad única de descubrir el patrimonio del mundo del queso de la comarca desde una mirada diversa, enriquecedora y mucho más próxima.

Más allá de la experiencia de guiaje, el proyecto ha supuesto un paso adelante estructural para el Espai Ermengol. El equipamiento ha implementado mejoras en la accesibilidad cognitiva de una de las salas expositivas. Esta intervención hace que el museo sea un espacio más acogedor, entendedor y abierto a toda la ciudadanía, eliminando barreras de comprensión y fomentando la participación activa.

La teniente de alcalde del ayuntamiento, Gemma Tó, destacó que el proyecto “es un ejemplo claro de cómo la cultura puede ser una herramienta de participación e inclusión, permitiendo que todos se sientan partícipes del relato de nuestra ciudad”.

El proyecto se materializa con dos visitas guiadas conducidas por 3 guías de estas entidades, Thatiana, Clara e Imma, que se han preparado a lo largo de los últimos meses en todo aquello que hace referencia al sector lácteo. Las visitas serán este sábado (día 21), a las 11 horas, y el día 26, a las 19 horas. Las 2 sesiones serán gratuitas y abiertas a todo el público interesado.