Revisan el túnel con filtraciones de agua de la línea RL4 entre Cervera y Calaf, todavía sin circulación de trenes

El túnel que sufre filtraciones de agua en la línea RL4 entre Cervera y Calaf será objeto de revisiones después de que, el pasado fin de semana, maquinistas rechazasen circular por él al apreciar peligro . Así lo afirmaron ayer fuentes del Administrador de Infraestrcuturas Ferroviarias (Adif) y de Renfe. El paso subterráneo seguía ayer sin circulación y el tramo afectado se seguía recorriendo en buses. Cabe recordar que estaba previsto reabrir la línea el pasado sábado.

Fuentes de Adif indicaron que tanto este organismo como Renfe habían “emitido los certificados de seguridad preceptivos” para reabrir la circulación en la línea y que, después de que los maquinistas detectasen filtraciones dentro del túnel, “se han hecho nuevas revisiones”.

Estas determinaron que el paso subterráneo “no presenta patologías estructurales que requieran una intervención inmediata”. Sin embargo, apuntaron que “desde Adif se seguirá analizando el estado de la estructura del túnel mientras se programa la intervención a ejecutar, de acuerdo con el plan de contingencias vigente”.

Desde Renfe, apuntaron que la compañía ha solicitado a Adif que lleve a cabo exámenes adicionales en el túnel y apuntaron que están a la espera de que se implementen estas medidas para restablecer la circulación en su interior. Fuentes sindicales, por su parte, indicaron que maquinistas rechazaran circular por el paso subterráneo hasta comprobar que hay acciones para garantizar la seguridad.

La situación actual obliga a los viajeros de la RL4 a hacer tres trasbordos para completar el trayecto entre Lleida y Terrassa. El tramo entre la capital del Segrià y Cervera se recorre en tren y desde allí hasta Calaf en bus. El viaje prosigue en tren hasta Manresa, donde los usuarios pueden elegir entre un convoy lanzadera o un bus para llegar a Terrassa. Tanto en esta línea como en la R14 , ambas operadas por Renfe, hubo ayer retrasos que, en algunos casos, fueron de más de una hora.