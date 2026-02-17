Una empresa local promueve 21 alojamientos turísticos en Fraga

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Una empresa de Fraga, Promotora Blasco Inversiones 2011, promueve la puesta en marcha de un bloque de 21 apartamentos de uso turístico en el número 190 de la avenida de Aragón, junto a la rotonda que regula el tráfico de esa vía con las carreteras de Zaragoza y de Torrent de Cinca y Mequinensa.

La solicitud de la licencia ambiental para el proyecto ante el ayuntamiento ha superado la fase de consulta pública, con lo que la tramitación “sigue su curso”, explicaron fuentes municipales.

Si se acaba materializando, se trataría de la primera promoción de pisos turísticos que entra en funcionamiento en la capital del Baix Cinca, donde, según indica el barrido de webs de alojamientos vacacionales que realiza el INE (Instituto Nacional de Estadística), hay cuatro viviendas de este tipo cuya oferta suma 21 plazas.

La oferta hotelera de Fraga comprende en la actualidad 135 habitaciones, 109 en el hotel Casanova y 26 en el hostal Oasis. Este último ofrece varias habitaciones de cuatro plazas, tipo albergue, lo que sitúa la capacidad total en el entorno de las 250 plazas.

Ese volumen es inferior a la afluencia media diaria de visitantes y turistas que detecta el INE con los datos de las compañías de telefonía móvil, que la cifra en 266 diarias y 8.112 mensuales. Esa operación estadística mide los desplazamientos de personas fuera de su municipio de residencia habitual que incluya al menos una pernoctación y dure menos de un año. Excluye los viajes cuyo motivo principal sea un empleo, pero incluye los desplazamientos por negocios, ocio y motivos personales.

Los flujos de visitantes de Fraga, que tienen como origen principal Lleida, Zaragoza, Madrid y Barcelona y en menor medida Tarragona y Valencia, ofrecen algunos datos llamativos, como un claro descenso en los meses de junio a septiembre, coincidiendo con la campaña de recolección de la fruta y con la excepción de julio, cuando se celebra el Monegros Desert Festival. Ese es el mes de mayor afluencia, con más de 10.000 visitas en 31 días, mientras la de los otros tres meses fluctúa entre los 6.100 y los 6.900.

Las visitas vuelven a crecer en octubre, coincidiendo con las fiestas de los Pilares, y en diciembre, por los desplazamientos navideños y los del puente de la Constitución, cuando rondan las 9.000 y pasan de 9.500, respectivamente. También en febrero se superan las 9.000 pernoctaciones extra en Fraga.