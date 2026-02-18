Cuánta gente se beneficiaría de un tren de Cercanías entre Lleida y Monzón: el mapa completo de la línea

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los municipios del corredor ferroviario entre Lleida y Monzón han constituido un grupo de trabajo para impulsar conjuntamente la futura línea de Cercanías, con el objetivo de convertirla en un servicio competitivo adaptado a las necesidades del territorio. La iniciativa prevé elaborar un documento técnico con un estudio de demanda que cuantifique el impacto e identifique a los usuarios potenciales, con previsión de elevar la propuesta en primavera a la Generalitat, el Gobierno de Aragón y el ministerio de Transportes.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destacó el martes que la mesa de trabajo reunió "sensibilidades políticas diversas" con un mismo objetivo: poner en marcha un servicio ferroviario digno. Los estudios previos apuntan que la línea alcanzaría a 700.000 usuarios anuales si cuenta con entre siete y diez trenes por sentido y frecuencias competitivas, ya que tiene un potencial de 30.000 personas que se beneficiarían habitualmente del trayecto. "La oferta genera demanda y el objetivo es reducir la dependencia del coche", afirmó Larrosa, que recordó el éxito de la línea de Lleida a la Pobla de Segur, que superó con creces las previsiones iniciales después de reforzarse.

El alcalde leridano ya reconoció en el 2024 que la mayor dificultad en implementar el núcleo pasa por el acuerdo de tres administraciones: el Gobierno central, la Generalitat y la comunidad aragonesa. "Tenemos que llegar a un acuerdo a tres bandas para esta línea que nos lleve a Monzón", dijo, en referencia a "un espacio económico común que trasciende los límites administrativos". Larrosa subrayó también la necesidad de avanzar en la línea de Tarragona por la costa.

Impacto del desarrollo industrial en el corredor del A-22

La línea de Cercanías sería un muy buen remedio para los municipios del corredor de la autovía A-22, la antigua N-240 de Lleida a Huesca, que empiezan a sufrir las consecuencias del intenso desarrollo industrial de la zona en forma de dificultades de acceso a la vivienda y problemas de movilidad por falta de transporte público. En los próximos dos años se prevé que se generen 5.000 nuevos puestos de trabajo en un área que ya presenta índices de paro muy reducidos.

El crecimiento demográfico y laboral experimentado durante el último lustro ha provocado efectos secundarios que están aflorando ahora, situación que hace todavía más urgente la implementación de un servicio de Cercanías que vertebre el territorio y facilite la movilidad cotidiana de los trabajadores y residentes de la zona.

La reivindicación ciudadana como motor del proyecto

El portavoz de Cambiar Monzón, Vicente Guerrero, ha destacado que el diálogo institucional demuestra que la perseverancia de la ciudadanía ha estado determinando. "Que hoy se sientan a hablar del Cercanías Montsó-Lleida demuestra que seis años de constancia sirven. Nada de eso cae del cielo: lo hemos empujado domingo tras domingo, con la gente en la estación, sosteniendo la reivindicación, incluso cuando parecía que nadie nos miraba", ha afirmado.

Para Cambiar Monzón, un servicio de Cercanías entre Monzón y Lleida supondría ganar tiempo y oportunidades para el territorio. El proyecto facilitaría estudiar sin abandonar la zona, mejoraría el acceso a servicios sanitarios y administrativos, daría apoyo a la vida laboral cotidiana, reduciría la dependencia del coche particular, abarataría los desplazamientos y permitiría avanzar hacia una movilidad más limpia y segura para los residentes del corredor.